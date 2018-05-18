50億美元營收來自中國 中國已經是Facebook全球第二大市場

專注於大數據和第三方平台的美國雲端運算行業領先者 Pivotal 公布了一個研究數據：Facebook 全球廣告營收的 10%，或者說大約 50 億美金都來自中國。這意味著，中國已經成為 Facebook 僅次於美國的第二大廣告主市場。

研究分析師 Brian Wieser 還預計，2018 年中國廣告商將在 Facebook 繼續投放 50 億美元的廣告，甚至更多，將來這一投放趨勢還將持續。

Wieser 提到，中國廣告主在 Facebook 投放廣告並不一定是針對中國用戶，而是面向更廣闊的海外市場。這主要源自於中國企業日益增長的出海需求，這些出海企業的主力軍是像阿里巴巴、騰訊這樣的網路公司，以及包括華為、小米等手機製造商。

Wieser 在接受 AdAge 的採訪中表示：

大家看待在中國的這一機會的方式都錯了。大多數人都是以廣告主投放廣告是為了向本國消費者提供服務的視角來看待，因此覺得中國廣告商也只是為了針對中國用戶。

對此 AdAge 稱，這其實意味著，美國企業將面臨日趨緊張的廣告空間，也意味著日益激烈的市場競爭。

同時，根據全球研究諮詢公司 R3 的數據，專門從事 Facebook 營銷的中國機構數量也在增長。比如，獵豹行動、飛書互動、木瓜行動、英寶通等中國機構都在 Facebook 的官網上被列為了官方合作夥伴，而且這些機構的數量也在不斷增長。

在 Wieser 看來，這一方面對 Facebook 來說是好事，意味著該公司擁有比預期更大的全球市場。但另一方面來看，由於 Facebook 近期的數據泄露事件造成用戶對隱私安全的擔憂，加之該公司所在行業的准入門檻其實並不高，Facebook 在基於廣告營收的這一商業模式上仍然面臨着很大的風險。