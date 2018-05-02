臉書推出約會功能 同業Match受創重挫22%

一年一度的 F8 2018 Facebook 開發者大會 1 日由執行長馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）正式揭幕，他在主題演講中稱臉書推出的『約會』新功能「將會打造真實、長期的關係，不僅僅是連結上而已。」

該自選功能將把兩個非相互為友的朋友配對在一起，系統將參考交友偏好、共同特質以及共同好友來推薦對象，或者推薦特定的群組、活動來幫助用戶認識新朋友。臉書用戶可以另外設置一個約會個人檔頁面，這是自己朋友無法瀏覽的頁面。約會功能中的互動過程不會向其他人展示，預計未來數個月後進行測試。

此舉讓持有『約會神器』Tinder 的 Match Group (MTCH-US) 股價驟跌超過 22%，其母公司 IAC 也大跌近 18%。

Jefferies 分析師 Brent Thill 表示，臉書的約會功能可能是免費服務，這對已經推出高級會員付費機制的 Tinder 來說將是一大強敵。「這是他們頭次面對真正有意義的對手，短期內會造成 (Match）重創。」

IAC 執行董事 Joey Levin 表示，臉書的新功能「對美國和俄羅斯關係來說很棒。」他暗示這塊領域早被包下了。「來吧，一起游，水暖得很。」

Match 執行長 Mandy Ginsberg 也信心滿滿回應，聲稱樂見臉書也踏進此塊領域。

約會功能會連結到大平台上的事件或團體，用戶可以建立約會個檔，透過分享興趣或熱愛參與的事件來與其他志同道合者相遇。

臉書產品長 Chris Cox 在 F8 大會上表示，「這可以反映出大眾真正約會的情形，通常他們都是因為有共通事件或場合。」

用戶可以發送純文字的私訊，這是獨立在臉書 Messenger 或 WhatsApp 以外的簡訊功能。