豐田將與廣汽(601238-CN)合作推出電動汽車

日本豐田汽車(7203.T)將采取一條史無前例的路線，以滿足中國嚴格的新能源汽車配額制的銷售占比規定。不久以後，豐田汽車在中國的展廳將銷售一款電動汽車，但卻不掛豐田標志性的三個疊加橢圓的商標。

這款車將掛上豐田在中國的合作夥伴廣汽集團(601238-CN)的車標，而且將采用廣汽的低成本技術開發。

這一決定對豐田來說可謂前所未有。通過合作，廣汽可以獲得豐田嚴格的質量控制、產品聲譽以及銷售渠道，而豐田則可以通過一條便捷通道，很快達到中國政府的要求。中國政府要求到2019年，新能源汽車要佔到汽車生產商產量的10%。

根據兩位了解情況的公司高管，豐田計劃在今年年底前開始銷售這款廣汽豐田ix4，這款車是在廣汽傳祺GS4基礎上開發的電池動力緊湊型SUV，已經開發了兩年時間。

基於中國合作夥伴的車型推出新款轎車，這在幾年前對豐田來說是不可想象的。但高管們表示，隨著中國政府加大力度推廣電動汽車，這種想法愈發得到豐田的認同。

目前還不清楚豐田將負責提供ix4的哪些零部件，以及采取哪家公司的設計標準。質量專家稱，廣汽轎車的評分相對較高。

市場研究機構君迪(J. D. Power & Associates)中國汽車產品事業部總經理蔡明稱，廣汽的一些車型，如傳祺GS8運動型車(運動休旅車，SUV)幾乎可以和全球汽車巨頭推出的同級車款一爭高下。

「GS4的質量不錯，」蔡明並稱在緊湊型SUV車型當中，GS4在中國品牌中排名第一，在所有品牌中排名第三。

但蔡明也表示，廣汽車型的長期可靠性還有待檢驗。

來源：路透北京5月18日

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