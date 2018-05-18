【異動股】海南板塊早盤走強 海南瑞澤(002596-CN)漲停

今日早盤，海南板塊再度走強。截至發稿，海南瑞澤(002596-CN)漲停，鈞達股份(002865-CN)漲6.24%報23.0元，海峽股份(002320-CN)、羅牛山(000735-CN)、海航創新(600555-CN)、欣龍控股(000955-CN)漲逾2%，新大洲A(000571-CN)、海南橡膠(601118-CN)、海汽集團(603069-CN)等個股均有拉升近2%。

消息面上，海南省工商行政管理局在官網發出公告，稱暫不受理市場主體名稱和經營範圍中含“賽馬”、“跑馬場”、“馬會”等字樣的設立登記和申請，這使得已經進行此類登記的公司備受關註。公告稱，根據上級指示，請各單位自接到通知之日起，各級登記機關暫不受理市場主體名稱和經營範圍中含“賽馬”、“跑馬場”、“馬會”等字樣的設立登記和申請將名稱及經營範圍變更為含“賽馬”、“跑馬場”、“馬會”字樣的變更登記，併向申請人做好解釋工作。

海南瑞澤在業績說明會上錶示，目前公司正積極推進已公告的郵輪合作項目與賽馬合作項目。其中，賽馬項目正在策劃，各方也在積極磋商，具體選址還沒有確定，離馬匹馴養還有很長的距離。

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