繼日本之後 歐盟也邁出「報復美國關稅」行動的重要一步

針對美國以國家安全為由徵收鋼鐵關稅的計劃，歐盟強化了開徵報復性關稅的選擇方案。

彭博社報導稱，歐盟委員會發布一項法律，預計截至 6 月 20 日，可能對 28 億歐元（33 億美元）美國商品對等徵收 25% 的關稅。該委員會還威脅稱，若美國對其他歐盟鋼鐵產品徵收 25% 的關稅，並對歐盟的鋁徵收 10% 的關稅，那麼歐盟將可能在後續階段擴大報復行動。歐盟委員會還表示，美國於 3 月推出的這些措施是喬裝打扮的保護主義。

這一表態也被視為歐盟在回應美國關稅措施過程中立場的進一步強化。

此前，歐盟官員曾透露過一個立場稍顯「軟化」的方案：考慮用進口配額換取豁免關稅。華爾街見聞文章曾提到，歐盟所考慮的具體協議條件是，美國對歐盟 28 國鋼材和鋁材實施的任何限制都不得低於 2017 年其向美國市場的出貨量。

呼籲永久豁免未果

今年 3 月美國推出鋼鋁關稅新政策之後，在歐盟的強烈要求下，決定對歐盟鋼鋁關稅的實施提供一個豁免期，最後截止日期為 5 月 31 日。隨著最後期限的臨近，歐盟不斷呼籲美國對其永久豁免。

歐盟委員會主席容克 5 月初曾發表過強硬表態，稱歐盟不會接受威脅，以換取永久豁免美國對其徵收鋼鐵和鋁關稅。「我想重申呼籲，讓這項豁免變得無條件和永久。我們認為，美國的措施不能以國家安全為由辯解。」

而此前德法兩國領導人先後訪美，爭取關稅豁免是他們的重要任務之一，但美方均為鬆口做出任何公開承諾。遊說未果之後，德國總理默克爾曾表示，若川普不對歐盟永久豁免，歐盟將準備反擊。

2017 年，歐盟對美國出口的鋼、鋁相關產品總額分別約為 53 億歐元和 11 億歐元，對美貿易總額高達 7000 億美元，川普總統對於美國對歐盟貿易逆差達 1510 億美元的狀態表示「不滿」。

上周五，川普還在與全球大型汽車製造商的產業討論會上提議對進口汽車徵收 20% 關稅，同時提議在進口時附加比國內汽車更加嚴格的排放標準。而歐盟對美貿易中最重要的一環就是汽車出口。

值得注意的是，近期美國在貿易立場方面不但沒有對歐盟「軟化」，反而在對中興制裁的相關表態上有放鬆傾向。MishTalk 專欄作家 Mike Shedlock 由此提出了一個頗值得玩味的猜測：

川普沒完沒了的貿易掃射和制裁，有明確的目標嗎？考慮下這種可能性：他的目標是歐盟，而不是中國。

不約而同的出擊？

稍早，日本也在「報復」美國關稅政策方面邁出了重要一步。

本周四 NHK 報導稱，日本正考慮對美國徵收報復性關稅，規模高達 450 億日元，該數額基本等同於美國對進口鋼鋁產品徵收的高關稅額。日本內閣官房長官菅義偉隨後回應稱，日本政府確實考慮在 WTO 現行框架下採取必要措施，但目前還沒有作出最終決定。

作為美國的親密盟友之一，日本卻是此次美國唯一沒有獲得關稅豁免的國家。