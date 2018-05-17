〈義大利擬脫歐〉五星運動黨總理人選滅火：義大利不會離開歐盟

《哈芬登郵報》報導，義大利組閣兩黨擬要求歐洲央行免除該國 2500 億歐元 (3000 億美元) 的已購公債，義大利公債殖利率全線走升，而歐元兌美元跌至 2018 年新低。五星運動黨重要人士為了安撫市場，週三出面表示義大利沒有要脫歐。

義大利民粹主義政黨五星運動 (5Stars) 和極右翼政黨聯盟黨 (League) 擬聯合組閣，義大利各類型資產在週三 (16 日) 遭拋售，對此五星運動黨領導人 Luigi Di Maio 認為，這是市場對他們的「黑函勒索」，想要阻止義大利組織新政府。

義大利 10 年期公債面臨兩年來最大變動，殖利率在 16 日上升 17 基點至 2.12%，與 10 年期德債殖利率利差來到 150 個基點，為今年 1 月以來的最大利差，2 年期公債殖利率升至 0.082%。義大利 FTSE MIB 指數下滑 2.32% 至 23734 點。

FTSE MIB 指數走勢

義大利面臨股債雙殺後，五星運動黨國會議員 Alfonso Bonafede，同時是媒體認為的可能總理人選，出面解釋義大利沒有離開歐盟的打算。

Bonafede 告訴政治新聞網站《Politico》：「我們不想要搞破壞，而歐盟也沒有問題，我們希望在平等的狀況下，與歐盟各國重啟對話，而不是遭受現今占主導地位的某些國家的道德訓話或政治施壓。」

儘管市場可能因為 Bonafede 的評論而鬆一口氣，但他對歐盟正在實施的緊縮政策展現強烈反彈。他表示：「歐盟的通膨緊縮政策，使內部需求、投資和就業都承受壓力，必須要立即重啟討論。」

Bonafede 同時批評歐盟被「官僚主義」所主導，而不是「民主對話」，他指出歐洲議會該被賦予更大的權力，認為該機構應變得更強健並成為歐洲大陸主要的立法機構。