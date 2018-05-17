10個月超12名高管離開！亞馬遜為何遭遇「離職潮」？

2018 年第第一季，亞馬遜給了市場一個大驚喜，不但 12 個季度保持盈利，而且每股收益幾乎是市場預期的 2.6 倍。財報公布後，亞馬遜股價高漲，一度漲破 1617 美元創歷史新高，貝索斯個人資產凈值也在一天內增長超過 120 億美元。

但在亮眼數字的背後，亞馬遜正經歷着一波「離職潮」，如今已經蔓延至資訊產品部門。

5 月 17 日，CNBC 援引知情人士消息稱，亞馬遜 Alexa 部門負責資訊產品的副總裁吉姆 · 弗里曼 (Jim Freeman) 已於 4 月份離開，加入了德國電子商務公司 Zalando。

公開資訊顯示，9 年前，Freeman 首次加入亞馬遜；2016 年，離職去到 Zalando；僅僅 9 個月後，他又因個人原因回到亞馬遜。期間，他監督了所有 Alexa 消息功能的開發，比如音頻和影音通話；還管理亞馬遜的整個影音團隊，包括 Prime video 和亞馬遜工作室。

今年初，他向亞馬遜提出離職，但上級希望他能留下。知情人士向 CNBC 透露，目前，Freeman 已解決個人原因，所以堅決要回到 Zalando。

事實上，Freeman 的離開只是亞馬遜「離職潮」的冰山一角。在過去 10 個月裡，有超過 12 名高管離開，其中包括亞馬遜 Prime 全球負責人格雷格 · 格里利 (Greg Greeley)，亞馬遜市場部主管巴斯蒂安 · 甘寧厄姆(Sebastian Gunningham)，以及負責 Alexa 語音助手和 Echo 智能音箱的副總裁邁克 · 喬治(Mike George) 等。

追求更大的權力

一位不願透露姓名的業內人士向 CNBC 分析稱，這部分高管離職，一個很大的原因就是，去到新的公司能擁有更大的權力和更多的挑戰。

比如，Freeman 到 Zalando 以後，不再只負責一個部門的業務，而是負責全部的工程；前 AWS（Amazon Web Services，亞馬遜網路服務）高管 Gene Farrell 加入 Smartsheet 後，可以幫助新公司 IPO，這是在亞馬遜沒辦法獲得的經驗。

Greg Greeley 在離開亞馬遜加入短期租賃服務平台 Airbnb 時也說，現在是應對「不同挑戰」的時候了。

另外一方面，隨著亞馬遜業務飛速增長、股價持續走高，其他公司對其高管的需求也在增加，想通過亞馬遜「出走」的高管來幫助其創造類似的業績。

高管獵頭公司 Herd Freed Hartz 的管理合夥人吉姆 · 赫德（Jim Herd）向 CNBC 表示，許多即將離職的高管加入了創業公司，比如 Airbnb、WeWork 和 Uber，這並非巧合。現在，他的 10 個客戶中有 9 個選擇亞馬遜作為他們最喜歡的「偷獵」目的地。在 90 年代，每個人都想要微軟的高管，現在是亞馬遜。

一位熟知亞馬遜的招聘人員向 CNBC 透露，在 AWS 和 Alexa 語音技術取得突破性成功後，亞馬遜的形象也從一個簡單的在線零售商轉變為了一家更成熟的科技公司，在機器學習和人工智慧等新興領域湧現出一批有才華的工程師。相關領域的人才就成為了各大企業競相角逐的「獵物」。

高薪誘惑

薪酬差異也是創業公司成功「挖角」亞馬遜的一個重要原因。

在「跳槽」的過程中，亞馬遜的高管們開出了價值數百萬美元的高薪。此前，路透社消息稱，Snap 聘請亞馬遜高管蒂姆 · 斯通（Tim Stone ）出任首席財務官時開出的條件就是：年薪 50 萬美元，外加價值 2000 萬美元的受限制股票，以及選購 50 萬股 A 類股的機會。相較而言，微軟首席執行官薩蒂亞 · 納德拉 (Satya Nadella) 的薪酬也是 2000 萬美元。

另外，Gene Farrell 在向 AWS 首席執行官安迪 · 雅西發送的一封郵件中寫了四點離職原因，其中一個就涉及到了薪資問題。Farrell 稱：「我回顧了我在亞馬遜的當前軌跡，包括我最新獲得的撥款，並將亞馬遜的股價增長預期和如果我加入初創公司可能得到的結果做了對比。」「粗略估計，在接下來的四年裡，我在初創公司的總薪酬將達到亞馬遜的 3 倍到 6 倍。」

文化差異

當然，也有「降薪跳槽」的高管，對於他們而言，在亞馬遜很難展現自我個性，希望到新的企業獲得更少的工資，創造更大的影響。

亞馬遜併購全食超市後，兩家企業由於文化存在較大差異，就有多名高管離職，包括麵包房、採購部、可持續性發展部門以及本地食品部門的領導人。

騰訊科技此前的文章提到，一些全食超市的資深員工對亞馬遜的狹隘文化和保密嗜好感到失望。一位前高管甚至表示：「溝通真的太少。」有些人還提到了這兩個組織在提拔和培養人才等問題上存在根本分歧。

如今的亞馬遜，已經是一個擁有超 56 萬員工，市值超 7800 億美元的企業。如何留住高管、留住人才，也成為了一個需要思考的問題。