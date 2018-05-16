索羅斯Q1買了什麼？亞馬遜、網飛、谷歌...特斯拉債券！

一份監管單位文件顯示，金融巨鱷索羅斯 (George Soros) 的投資公司在第一季買下大量的特斯拉 (Tesla) (TSLA-US) 債券，給了背負沉重壓力的特斯拉公司強大支撐。

根據 SEC 週二發布的文件，索羅斯基金管理公司購買特斯拉公司價值 3500 萬美元的可轉換債券，到期日為 2019 年 3 月。

特斯拉正經歷著艱困時期，首先 Model 3 面臨重大生產問題，接著高層又爆出走潮，執行長馬克思在財報法說會上荒腔走板的演出，致使會後股價大幅滑落。

特斯拉目前高度仰賴債務市場來籌資，去年首次發行「垃圾級」債券籌得 18 億美元，部分分析師推測特斯拉如果要持續運作下去，恐怕還得再籌措更多資金。

但目前投資者對特斯拉看法利空交錯，今年迄今特斯拉股價跌幅約近 9%，且至 3 月底，特斯拉更是股債雙跌。

SEC 文件沒有評論索羅斯公司購買特斯拉債券的理由，僅公開該基金的買賣情況。該文件公布於本月 15 日，即第一季結束後 45 日，因此該基金持有部位可能已經異動。

另外，索羅斯公司在去年第四季全部拋售亞馬遜 (Amazon) (AMZN-US) 持股後，第一季又回心轉意，買進亞馬遜 51200 股。亞馬遜股權價值 7410 萬美元，今年迄今漲幅超過 34%，是表現最亮眼的科技股之一。

索羅斯基金也增持谷歌母公司 Alphabet (GOOG-US) 20800 股。

網飛 (Netflix) (NFLX-US) 顯然是該基金另一所愛，在去年第四季大量買進網飛股票後，該基金第一季又加碼 148500 股。網飛今年第一季非常強勁，訂閱用戶新增人數超過市場預期。

另一方面，索羅斯基金拋售了推特 (Twitter)(TWTR-US) 持股 34100 股，且去年第四季全部拋售臉書 (Facebook) (FB-US) 持股後，目前也還沒回心轉意買進任何一股。