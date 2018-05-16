又有大廠擁抱區塊鏈 亞馬遜靠合作向AWS顧客推區塊鏈平台

亞馬遜 (AMZN-US) 子公司亞馬遜雲端服務 (Amazon Web Services) 週二 (15 日) 宣布，打算透過與初創公司 Kaleido 的新合作關係，讓雲端運算顧客更容易使用區塊鏈技術。

Kaleido 公司是由領先地位的區塊鏈服務公司 Consensys 中誕生，該公司旨在為 AWS 顧客提供一個「簡單按鈕」，使其能簡單進入區塊鏈技術。

Kaleido 的創始人之一 Steve Cerveny 表示，「他們可以專注自己的事業，不必搞懂密碼學，我們提供一個簡單的平台，讓他們可以在區塊鏈上建立自己的公司。」

區塊鏈技術在公開、分散式賬本上記錄交易，提倡者認為這可以在許多情況下不需要第三方團體介入，因此更快速更安全。

AWS 聲明，「向 AWS 顧客引薦 Kaleido 是為了幫助顧客更快速前進，且不必擔心要自己管理區塊鏈的問題。這是 AWS Marketplace 第一個區塊鏈 SaaS 解決方案，且將助顧客快速推進區塊鏈項目。」

Kaleido 和 AWS 將使用以太坊區塊鏈平台，而以太坊創始人 Joseph Lubin 表示，這是科技巨擘進入區塊鏈的重大舉措。「這是讓企業進入區塊鏈解決方案的重大、全面方式。」

不只亞馬遜投入區塊鏈，其他科技巨頭也同樣熱衷此技術。臉書 (Facebook) (FB-US) 上週宣布公司組織重整的計畫，其中就包含創建一組區塊鏈實驗團隊。

微軟、IBM、Accenture、Deloitte、摩根大通和匯豐近期也都紛紛投入區塊鏈的研究工作。