傳微軟今年下半年將推低價版Surface 挑戰蘋果iPad

據報導，微軟 (Microsoft) (MSFT-US) 打算再次生產更低價的 Surface，挑戰蘋果 (Apple) (AAPL-US) 329 美元入門款 iPad，以爭奪平板電腦市場的地位。

surface pro 4 (來源：微軟官網）

Appleinsider 報導，消息來源指出，新版 Surface 最快可能今年下半年出貨，且尺寸從目前 12.3 吋的 Surface Pro 縮減為約莫 10 吋。

據稱，微軟也將把機殼邊緣磨圓，包括 USB-C ，這是目前 Surface Pro 和 iPads 均未見的設計。

新款 Surface 重量將較 Pro 版減少 20%，但電池續航力減少約 4 小時，這應該不會成為太大的缺點，因為即使如此也與電池續航力 10 小時的 iPad 差不到哪去。

新款 Surface 預期配置 64 或 128 GB 儲存空間，且可選配 LTE，還有成本更低的 Type Cover、Surface Pen 和 Surface Mouse 等可以選用。

入門款售價預計 400 美元，雖然比蘋果 iPad 還貴，但是 Surface 產品仍具有其標準優勢，包括獨特的支架、像桌上型電腦水準的 OS、Windows 10 Pro。

微軟過去曾試圖用兩款 Surface 平板電腦挑戰 iPad，但在擁有自己作業系統的低價 Surface RT 明顯不受市場青睞後，微軟聚焦在 Pro 產品，該設備不如 Pro 強大，也無法運作許多 app。

蘋果低價位 iPad 相當暢銷，且一路攻向學校市場，欲作為 Chromebooks 和 Windows 筆電的替代品，微軟顯然希望藉此保持市場地位甚至擴大教育市場的版圖。