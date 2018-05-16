13F交卷日：FAANG你丟我撿 索羅斯愛科技

週二 (15 日) 為美國證券管理委員會 SEC 規定的 13F 資料繳交日，管理資產大於 1 億美元的投資經理都需提交資產明細。

這季的 FAANG 股票：蘋果 Apple (AAPL-US)、臉書 Facebook (FB-US)、亞馬遜 Amazon (AMZN-US)、Netflix (NFLX-US) 和谷歌 Google (GOOGL-US) 也同樣相當夯。

臉書 Facebook

一些基金經理人似乎押注，認為全球最大的社交媒體公司股價會從 3 月份的數據隱私醜聞遭重創後反轉復甦。

Suvretta Capital 突然購入並開啟了新的倉位，買入 270 萬股。 Viking Global Investors 幾乎翻倍至 900 萬股，將臉書列為基金最大的成分。Soroban Capital Partners 也開買臉書建立新倉位，擁有 230 萬股股份。購買大約 250 萬股的 Tiger Global 也同樣翻倍了其權份。

但德魯肯米勒 Stanley Druckenmiller 的家族辦公室卻採取了另一種作法，這季結束了臉書的倉位。

亞馬遜 Amazon

截至第一季度末，Druckenmiller 的家族辦公室增加了其亞馬遜的股份，共 170,853 股。索羅斯 Soros 基金管理公司增加了亞馬遜 44,200 股股份，並在名稱中增加了一個額外的看漲期權單。

谷歌 Alphabet

索羅斯 Soros 基金管理公司將其持有的 Alphabet 股票增加 20,800 股。

Netflix

索羅斯 Soros 基金管理公司在視頻流媒體公司 Netflix 股票數量增加了 148,500 股。截至第一季度末，Druckenmiller 的家族辦公室購買了 18.97 萬股，市值為 5,600 萬美元。

PayPal 網路支付 (PYPL-US)

激進投資者卡爾伊坎 Carl Icahn 賣掉了他的倉位，共 800 萬股。與此同時，David Einhorn 的 Greenlight Capital 在第 1 季度獲得了新股份，擁有 67,000 股，市值 500 萬美元。

Mylan (MYL-US)

學名藥公司已經不受投資者青睞，Leon Cooperman 的 Omega Advisors 在第 1 季度完全售罄。Redwood Capital Management 也退出，出售 100,000 股。

米高梅 MGM 國際酒店集團 (MGM-US)

Omega Advisors 全盤出售持有股份 831,990 股。

Sotheby's (BID-US)

拍賣行幾年前引起了激進投資者的關注。首先推動變革的 Marcato Capital Management 已完全退出該倉位，出售剩餘的 646,291 股股票。同樣，Arrowstreet Capital 和 Broadview Advisors 也退出了。

溫蒂漢堡 Wendy's (WEN-US)

Melvin Capital 將其股權翻倍至 600 萬股。

Wynn (WYNN-US)

該賭場公司的執行長 2 月份因性行為失檢指控而辭職。Maverick Capital、Southeastern Asset Management、和 Thornburg Investment Management 都在第 1 季度退出股份。但 Melvin Capital 則是提高了倉位，購買了 140 萬股至目前的 250 萬股。

聯合技術公司 United Technologies (UTX-US)

Daniel Loeb 的 Third Point 在第 1 季度末擁有 710 萬股股份，而 Bill Ackman 的 Pershing Square Capital 擁有 190 萬股股份。其他大買家包括 Citadel Advisors，將其股份上調至 300 萬股。

Pinnacle Foods (PF-US)

這家冷凍食品公司一直由激進對沖基金 Jana Partners 推動，該公司在本季度末擁有 530 萬股股份。Jana 此後將股份增至 1080 萬股，已顯示出售或收購的可能。同時，Third Point 退出其倉位，出售 100 萬股股票。