【IPO追蹤】騰訊音樂或於年底上市 估值將超250億美元

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)
此前已多次成為上市傳聞主角的騰訊音樂，近日再次被爆出「將於2018年末登陸美股或港股上市」的消息。 據相關媒體報道，目前騰訊音樂已經開始邀請多家投行進行投標，將於2018年年底前實現上市，計劃融資30億美元至40億美元，預計估值將超過250億美元，對標全球流媒體巨頭Spotify的估值。 針對此傳聞，騰訊(00700-HK)方面回應稱「非官方消息不予置評」。 不過，有知情人士告訴記者，此次的上市傳聞，似乎並不是空穴來風，騰訊音樂確在緊鑼密鼓籌備中。 再現上市傳聞 根據融資材料顯示，騰訊音樂在2016年收入近50億元，淨利潤近6億元；2017年其營業收入超過94億元，淨利潤超過18.8億元；預計2018年其營業收入將超過170億元，淨利潤達到36.5億元。 同時，據相關媒體援引知情人士透露，騰訊音樂已委任5家投行安排其在美IPO事宜，包括美銀美林、高盛和摩根士丹利等。 對此，騰訊音樂方面回覆稱，目前關於上市的傳聞均非官方消息，因此不予置評。 但事實上，這也已經不是第一次傳出騰訊音樂將要上市的消息。 早在2016年底，騰訊音樂集團就進行了一次人事架構調整，其中，騰訊集團財務總監胡敏被任命為騰訊音樂CFO，負責騰訊音樂財經管理工作，向騰訊音樂CEO彭迦信匯報。 彼時，這一人事變動就被外界解讀為是騰訊音樂上市的重要信號，但騰訊音樂相關負責人回應稱，只是合併後正常的架構調整。 而在2017年，又有多次傳聞稱騰訊音樂正尋求在首次公開募股前進行新一輪融資、同時尋求銀行參與其規模至少10億美元的IPO交易。針對各類傳聞，騰訊音樂的態度一直是不予置評。 但多次傳聞的出現似乎也不是空穴來風，在今年3月份的財報會議上，騰訊總裁劉熾平公開表示，騰訊音樂可能是公司分拆的候選者。而這也與此前的消息相契合，騰訊或在考慮將音樂業務分拆在港股或美股進行上市。 估值或超250億美元 而在上市傳言頻繁見諸報端的同時，騰訊音樂的估值也一路上漲。 在去年年底騰訊音樂與Spotify的換股協議中，Spotify花費9.1億歐元(約合11億美元)收購騰訊音樂9%的股份，以此計算，彼時，騰訊音樂對應的估值約為123億美元。 而據相關消息人士指出，騰訊音樂此次IPO的目標估值為250億美元，相隔僅幾個月，其估值已經翻倍。 資料顯示，作為全球正版流媒體音樂服務平台巨頭的Spotify，其已於今年4月初在美國紐交所上市。根據數據顯示，截至5月15日收盤，其市值約為284.95億美元。而若騰訊音樂上述估值屬實，則其已對標Spotify的估值。 有業內人士指出，若騰訊音樂成功登陸美股，則將成為美國證券交易所史上第四大科技股IPO。 根據中國數字音樂平台排行榜顯示，去年排在該榜單前三位的分別為QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂，而後兩者，已於去年年初被騰訊收購，與QQ音樂進行了整合，成立了騰訊音樂娛樂集團。 據數據顯示，2017年騰訊在中國流媒體音樂市場的份額高達78%，為國內最大的音樂流媒體提供商。同時，騰訊音樂集團掌握了包括環球、英皇、華納、索尼、華誼在內的版權，在版權市場擁有著絕對的領先優勢。 有分析人士向記者表示，此前騰訊音樂登陸港交所的可能性也一直被廣泛討論，但推進過程相對緩慢，目前來看，港交所於近日推出的條款不允許公司法人從加權投票權中受益，不符合騰訊音樂的發展現狀。 在他看來，鑒於騰訊音樂與Spotify之間的交叉持股模式，若其選擇在美股上市，更便於二者間的股票流通。 證券日報 見習記者 陳煒