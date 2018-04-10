為加密貨幣證券化鋪路？交易所Coinbase與SEC正協商

《CNBC》報導，在美國領先的加密貨幣交易場所 Coinbase 正在努力擴大業務，以便在競爭中保持領先地位。據報導指出，位於舊金山的 Coinbase 已經發布了一系列通知，為支持新的加密資產，同時加緊與監管機構合作。

成立 6 年多的 Coinbase 目前希望跨足的領域，是找出將數位資產證券化及合法交易的方法。

Canaccord Genuity 研究助理 Scott Suh 提道，「他們似乎正在為 [技術] 方面和監管方面，在做基礎工作」。

《華爾街日報》週五引述消息人士提道，Coinbase 最近幾週與證券交易委員會 SEC 的官員會面，討論註冊為持牌經紀組織和電子交易場所。知情人士向《CNBC》證實，Coinbase 也正與該 SEC 就註冊業務進行談判。Coinbase 拒絕發表評論。

一些分析師表示，擁有經紀人許可證，可讓 Coinbase 在遵守證券監管下，更容易支持更多的加密貨幣，一舉兩得。

先前比特幣曾猛漲超過 12000 美元，但爾後又跌至 6700 美元水位，歐洲央行 (ECB) 及美國聯準會 (Fed) 等許多央行都曾警告加密貨幣的泡沫風險。

Coinbase 上週四表示，計劃在未來幾個月內允許客戶提取比特幣的分支貨幣支付，之前也計劃在宣布支持以太 Ethereum ERC20 技術標準，該技術目前也被多項加密貨幣在 ICO 上市時使用。

目前 Coinbase 被廣泛的認為是業內最合法的加密貨幣商，Coinbase 目前只供 4 種硬幣的交易：比特幣、比特幣現金（比特幣分支）、以太幣、和萊特幣。

Canaccord Genuity 高級股票分析師 Michael Graham 表示，供應 4 種貨幣過少，導致許多散戶投資者離開 Coinbase，轉向提供更多加密貨幣的其他交易所。

其他加密貨幣交易所正在尋求不同的策略，以維持與美國監管機構的良好關係。交易多達 190 種加密貨幣的 Bittrex 先施打預防針，提道其平台上可用的加密貨幣均不是證券。

Coinbase 也將其業務範圍擴大到其他金融服務領域，推出的 Coinbase Ventures 為新加密貨幣初創企業做孵化基金。該基金已經擁有 1500 萬美元的投資。

3 月初時，Coinbase 也發布了一個加權指數基金，如同加密貨幣版本的道瓊 Dow Jones 指數。去年 8 月份 Coinbase 市值預估達 16 億美元，去年 11 月止，其用戶達 1300 萬人。