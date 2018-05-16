蘋果庫克告訴川普：與中國貿易戰是錯誤的

摘要：蘋果公司 CEO 庫克表示，他 4 月底與川普總統在白宮會面時，曾批評了後者對中國的貿易政策。庫克說，他的講話集中在中美貿易的重要性上，並談及中美雙方的合作將如何促進中美以及其他國家的經濟。

周二在接受彭博社的採訪時，蘋果公司 CEO 庫克（Tim Cook）表示，他 4 月底與川普總統在白宮會面時，批評了後者對中國的貿易政策。庫克說，他的講話集中在中美貿易的重要性上，並談及中美雙方的合作將如何促進中美以及其他國家的經濟。

庫克承認，美國以前的貿易政策有缺陷，但是川普總統的做法也有問題，他說，「我認為，關稅不是正確的解決方式。」

4 月 25 日，蘋果公司 CEO 庫克去白宮面見美國總統川普，是代表着整個高科技行業，意在緩和美中兩國之間持續發酵的貿易摩擦。

彭博社此前報導，此次會面的主要議題應該就是貿易戰。當時，川普政府決定對中國進口商品徵收高達 1500 億美元的關稅，這不僅加劇了中美兩國之間的貿易緊張關係，也將影響蘋果在亞洲的業務，因為蘋果龐大的生產鏈主要就是集中在中國。

投行 Jefferies 的報告指出，美國大企業有上千億的美元收入都要由貿易戰決定命運。報告指出，十六家美國大企業去年在中國市場的合計營業收入為 1055 億美元，占這些企業全年總營收的 23%。其中蘋果排名第一，去年在中國市場的收入達 448 億美元。

2011 年，庫克成為 CEO 之後，中國成為蘋果公司最為重要的市場。中國有 41 家蘋果零售店，成為美國之外，蘋果零售店最多的國家。

目前蘋果公司還未受到中美貿易關繫緊張的影響，第一財季，蘋果公司美洲的營收達 350 億美元，在中國的銷售達 180 億美元。

雖然不支持川普的貿易政策，但蘋果公司一直對川普的減稅政策表示歡迎。庫克表示，蘋果公司將於今後五年，以稅款、僱傭以及建新廠的方式，從海外帶進 350 億美元，並增加 300 億的資產支出。

庫克還說，未來蘋果公司將進行股票庫藏股，「因為我們認為我們的股票擁有很好的價值。這對經濟也有好處，因為如果人們賣出股票，他們將支付收益稅。」