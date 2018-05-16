果然人棄我取？法人大賣蘋果 巴菲特反買躍升第二大股東

13F 申報文件揭露，機構投資法人今年第 1 季減持蘋果（AAPL-US）股票約 1.53 億股，為 2008 年第 1 季 Bloomberg 追蹤該數據以來的最大跌幅，同時也是標普 500 指數中減持力度最大的個股。

機構投資人第 1 季大舉減碼蘋果 1.53 億股。（資料來源：Bloomberg）

不過，不同於大多數機構投資法人的操作方向，股神巴菲特旗下的波克夏（Berkshire Hathaway）（BRKA-US）卻反向大舉加碼蘋果。

波克夏的金蘋果價值 400 億美元

據該公司申報的 13F 文件，波克夏第 1 季投資股票 148 億美元，其中大部分金額用於買進蘋果股票，截至 3 月底，該公司持有蘋果股票 2.396 億股，股票價值逾 400 億美元。

先前巴菲特在波克夏年度股東大會揭露，該公司第一季加碼蘋果股票 7500 萬股。目前累計持有的股數，已讓波克夏成為蘋果的第 2 大股東。

法人過去 4 季裡有 3 季減碼蘋果

但大多數的投資機構法人對蘋果的熱情則開始降溫，儘管今年以來該股股價已上漲 10%，但在對 iPhone 銷售成長擔憂的情緒下，投資機構法人在過去 4 個季度裡減持蘋果股票，僅在去年第 4 季裡增持 860 萬股。

蘋果股價今年以來漲幅約 10%。

此外，機構投資法人也減持重量級銀行股，分別減少美國銀行、花旗集團、富國銀行各 1.35 億股、6700 萬股、及 4600 萬股股票。

第一季最受機構投資法人青睞的是新興市場基金，分別拉高 iShares 安碩核心 MSCI 新興市場 ETF 和 iShares MSCI 新興市場 ETF 的部位 7000 萬和 4600 萬股。

昨（15）日是操作資金超過 1 億美元的機構投資法人向美國證券交易委員會申報 13F 文件的截止日期。