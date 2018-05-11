〈蘋果市值將破兆？〉庫藏股+巴菲特加持！蘋果市值準備破兆？

儘管 iPhone 銷售表現不佳，但蘋果 (AAPL-US) 預計投入 1000 億美元進行庫藏股回購，「股神」巴菲特對這項決定展現支持，蘋果股價攀升至新高，公司市值正往 1 兆美元邁進。此外，服務事業體的營收攀升使蘋果成長前景基本面良好，本益比亦處於相對較低水平。

蘋果股價日線走勢圖

蘋果 (AAPL-US) 股價 10 日上漲 1.43% 收在 190.04 美元，市值來到 9400 億美元。Stone Fox Capital 在財經部落格《Seeking Alpha》發表文章指出，蘋果的股價受到以下幾點因素保護：

1. 庫藏股回購

龐大的庫藏股回購計畫，使投資者在第一季蘋果股價跌至 150 美元時，不繼續拋售，而是趁低點買入，巴菲特的公司 Berkshire Hathaway 在當時買入 7500 萬股，加上原本持有的 1.653 億股，總額來到 450 億美元。

蘋果目前手中約有 1450 億美元的現金，代表就算進行 1000 億美元的庫藏股回購，手中依然會有 450 億美元，而蘋果一年約可創造 600 億美元的自由現金。

2. 巴菲特支持

許多投資團體不喜歡公司進行庫藏股回購，但巴菲特相當支持蘋果的回購庫藏股計畫，因為這樣市場上流通的股票數量會減少，波克夏持有蘋果股票的占比會提升。當然，波克夏公司在此時蘋果股價高點，可能不會再持續購入，但若股價下跌，該公司會加碼。

服務事業體加持

蘋果的服務業務如 Apple Music 和 Apple Pay，為蘋果營收注入強心針，蘋果逐漸從硬體公司轉向為注重非硬體營收的公司。

在上一季，服務業務營收增加 7 億美元至 92 億美元，這些每個月的固定訂閱營收，將不受季節性銷售影響，使蘋果的營收表現更為穩定。以 31% 的成長率，服務業務的營收很快將會超過 iPad 和 Mac 的營收總合。

蘋果各產品線的營收

技術面分析

目前蘋果的 RSI 相對強弱指標落在 68.87，RSI 的範圍值在 0 到 100 之間，當 RSI 值為 50 時表示多空雙方的力道均等，而 RSI 值超過 50，表示漲勢的力量大於跌勢的力量。

蘋果股價與技術分析 (資料來源: Seeking Alpha)

指數平滑異同移動平均線 (MACD) 則顯示差離值 (DIF 值) 和訊號線 (DEM 值) 皆為正，且差離值 (黑線) 從下而上穿過訊號線 (紅線)，為買進訊號。

蘋果的預估本益比約為 16.17，低於 Alphabet 、微軟、臉書的 23 至 24 水平，蘋果股價相對較便宜。