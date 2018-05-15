一周之內「車禍三連」 特斯拉最近惹了多少大麻煩？

這已經是特斯拉一周之內發生的第三起事故了。

5 月 14 日周一，瑞士消防人員稱，在貝林佐納附近的 A2 高速公路上，一輛特斯拉失控撞上中央護欄，車輛隨即側翻並起火，48 歲的德國司機被困於車中死亡。

貝林佐納消防部門在其 Facebook 頁面上表示，事故或由鋰電池受撞擊後起火引起。

鋰電池在遭受劇烈衝擊後，很有可能導致一種名為「熱失控」的現象（當溫度增高時引發的變化使溫度更進一步的增高，產生惡性循環），電池溫度將迅速提升，此過程不可阻止。

目前，尚不可知該汽車是否在事故發生時開啟了自動駕駛系統，但我們或許很快就會知道答案。

上周二（5 月 8 日）晚間，特斯拉 Model S 在佛羅里達撞車並起火，造成兩人遇難，另有一人受傷。發生事故時，車上的三人均為 18 歲的男性青少年。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）和美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）均已介入事故調查。今年 3 月底，NTSB 也曾派出兩名調查員到現場調查特斯拉電動車在加州高速上的致死事故，重點看其自動駕駛功能在撞擊時是否啟動。

上周五晚間，一輛配有半自動駕駛功能的特斯拉 Model S 以 60 公里的時速追尾前方一輛正在等待紅燈的消防卡車，所幸並無人員傷亡。警方稱，目前尚不清楚該汽車當時是否開啟自動駕駛功能。

特斯拉最近到底有多倒霉？

除了「車禍三連」，特斯拉公司近來也是麻煩不斷。

上周，特斯拉總工程師管兼高級副總裁 Doug Field 申請為期數周的休假，另一位高管 Matthew Schwall 也於近日離開公司，加入競爭對手 Waymo。而此時距離該公司 CFO 離職還不到兩個月。

5 月初，特斯拉 CEO 埃隆 · 馬斯克召開財報電話會議，因當場切斷分析師電話「得罪」華爾街，面臨股債齊跌、市值縮水的窘境。

5 月 2 日，美國科技媒體網站 The Verge 報導稱，一家名為 Nikola Motor Company 的電動汽車初創公司起訴特斯拉的電動半掛式卡車侵犯了自己的專利，要求賠償 20 億美元。

4 月底，加州職業安全與健康部門五天內披露了兩項對特斯拉的工傷事故調查，該機構在美國聯邦政府的前高官稱，有的公司一輩子也沒跟該機構打過交道，體現了特斯拉被調查之特殊。

特斯拉股價昨日下跌 3.02%，達 291.97 美元，市值為 495.75 億美元。