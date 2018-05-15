中國社科院房地產藍皮書：可考慮以空置稅取代房產稅

中國社科院 14 日發布《房地產藍皮書：中國房地產發展報告 No.15(2018)》，藍皮書內容顯示，今年樓市調控仍以「穩」為主，預計個人房貸利率仍有上升空間。

據《澎湃新聞》報導，在報告中，社科院建議考慮以「空置稅」這一行為稅來替代房產稅，既增加住房的持有成本，也可以鼓勵住房出租，以提高住房的利用效率。

報告指出，房地產調控長效機制的目標，是保障「房地產市場的平穩健康發展」，是「讓全體人民住有所居」，而不是增加財政收入。所以，房地產調控機制中，稅收調節機制的設定目標，不應是替代土地出讓金，成為新的地方稅源。

報告認為，與其勉強房地產企業和機構持有住房，還不如鼓勵願意持有住房的個人出租房屋。對空置的非家庭自用住房徵收「空置稅」，鼓勵住房持有者出租房屋，體現「可持有但不可空置」政策導向。

「空置稅」的徵收應採取「窄稅基、高稅率」的方式，將稅收對象鎖定擁有非家庭自用住房，而不出租利用的家庭。

報告指出，對家庭自用住房，即使空置也不宜徵收「空置稅」。因為家庭自用住房空置的原因可能是短期在外地居住，如工作外派、探親訪友、學習培訓等。如果對家庭自用住房和非家庭自用住房空置一概徵收空置稅，社會負面影響可能較大。

此外，社科院建議摸清家底，把握調控長效機制的統一與差異，其次穩定預期，將部分短期調控措施延伸為長效機制；靈活調控，用好土地供給與金融信貸的政策工具彈性。