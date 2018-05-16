〈房產〉「房住不炒」沒在聽 大陸12城遭住建部約談 要求立刻打房

大陸國家統計局今 (16) 日發佈 4 月份 70 個大中城市商品住宅銷售價格變動情況統計資料。據統計局城市司高級統計師劉建偉解讀，4 月份各地繼續堅持因地制宜、因城施策、分類調控不放鬆，一線城市商品住宅銷售價格年降幅度擴大，二三線城市年漲幅度有所回落，15 個熱點城市新建商品住宅銷售價格繼續保持穩定。

中新網報導，劉建偉表示，4 月份，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格年降幅度比 3 月分別擴大 0.4 和 0.6 個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格年漲幅度與 3 月相同，二手住宅銷售價格年漲幅度比 3 月回落 0.1 個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格年漲幅度均比 3 月回落 0.3 個百分點。

4 月份，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格較 3 月分別為持平和下降 0.1%。二線城市新建商品住宅銷售價格月增幅比 3 月擴大 0.1 個百分點，二手住宅銷售價格月漲幅與 3 月相同。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格月漲幅分別比 3 月擴大 0.2 和 0.1 個百分點。

此外，70 個大中城市中，15 個熱點城市新建商品住宅銷售價格繼續保持穩定。從月增幅度看，7 個城市新建商品住宅銷售價格下降，降幅在 0.1 至 0.2 個百分點之間；其餘城市微漲，漲幅在 0.1 至 0.5 個百分點之間。從年增幅度來看，10 個城市新建商品住宅銷售價格下降，降幅在 0.2 至 2.2 個百分點之間；其餘城市略有上漲，漲幅在 0.4 至 1.1 個百分點之間。

值得注意的是，樓市調控又釋放新的信號，近日住建部約談 12 個城市，要求它們切實履行地方政府房地產市場調控主體責任，立即採取有力措施，確保市場穩定。

這 12 個城市分別是成都、太原、西安、海口、三亞、長春、哈爾濱、昆明、大連、貴陽、徐州、佛山。主要集中在東北、中西部地區以及政策利多的海南，一線城市和核心二線城市大都已不在調控之列。成都則在 2 次密集調控均被列入。

從第一季的 70 大城市房價數據可以看出，本輪約談的城市房價漲幅排名相對靠前，顯示在國家「房住不炒」的定位下，原來去庫存的城市也在防止市場過熱，避免房價暴漲暴跌。

