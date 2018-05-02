〈房產〉「五一」大陸樓市意外低迷 一線城市住宅成交量年減50%

「五一」小長假甫結束，不同於去年同期的火熱場面，今年「五一」樓市低迷，一線城市住宅成交量較去年同期下跌 50%。分析師提醒投資人，應警惕樓市炒作與仲介等代理人員過度行銷引致房地產市場又一輪「非理性繁榮」。

據《經濟參考報》報導，「五一」期間，建商房企大打促銷活動，恒大 (3333-HK) 在瀋陽推出「遼寧恒大超級品牌日」，同時推出恒大綠洲、恒大雅苑等 8 個樓盤，並推出享購房折上 98 折、成功認購另減 3 萬元人民幣等多重優惠。

在鄭州，招商天地華府項目推出 98 折優惠；恒大山水城項目推出首付分期，首期僅 5%，享額外 96 折上折；鄭北孔雀城則推出一二期珍藏房源，下疊送小院，中疊送陽台，上疊送露台，買疊拼送停車位。

房企的大力促銷並未換來高成交量。中原地產資料顯示，從小長假前 2 天來看，一線城市合計網簽商品房住宅 360 套，與清明小長假前 2 天基本持平，較去年同期跌幅超過 50%；二線城市網簽量較去年同期跌幅在 30% 左右。

廣州仲介人士表示，「五一」前 2 天只帶兩波客人看了幾套房，但是一套都沒有成交。

網易資料中心顯示，在「五一」新推 2434 套的背景下，小長假前 2 天，廣州新房僅成交 281 套，其中 4 月 29 日成交 177 套，30 日成交 104 套。據廣州中原研究發展部監測，2017 年同期，廣州新推 1969 套住宅中，總成交約 1303 套。

中原地產首席分析師張大偉認為，相比 2 月受春節假期影響的市場低迷態勢，3 至 4 月全國主要城市成交量有所平穩，供應量明顯上漲。目前大部分城市成交量環比上漲，但相比調控前，當前市場成交量依然處於低迷狀態，很難說回暖。

業內人士認為，雖然在嚴控下不存在市場回暖的基礎，但剛需購房者近日因輿論影響入市積極性有所提高，出現部分催促入市的聲音，應警惕樓市炒作與仲介等代理人員過度行銷引致房地產市場又一輪「非理性繁榮」。

《中國證券報》引述易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，目前來看，政策收緊的效應已經明顯，繼續收緊可能性不大，利空出盡就會變成利多，樓市反彈可能性比較高。「房住不炒」是大背景，後續房地産還是會有一些新思路，比如發展住房租賃市場，鼓勵 REITs、房產信托基金等是大趨勢。

克而瑞研究中心研究員楊科偉表示，未來所有調控政策都將圍繞「房住不炒」展開。一方面「四限」政策難言實質性轉向，著力抑制投資、投機性需求，減緩房價上漲預期，以防資產價格過快上漲；另一方面，支持居民自住購房需求，尤其是那些房地産庫存仍處高位的三四線城市，去庫存新政將持續發力，著力支持剛需以及改善性購房需求。