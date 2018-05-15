興業銀行（601166-CN）魯政委：美元仍在熊市通道 人民幣兌美元有升值空間

興業銀行（601166-CN）首席經濟學家魯政委認為，中美貿易摩擦對今年上半年的外貿方面有正面貢獻，不過這有可能造成提前透支了下半年，因此預計下半年外貿增長或會放緩。魯政委認為這場貿易戰最終肯定打不起來，但雙方可能要談到「午時三刻」的最後關頭才會停下和解。

上月央行下調部分金融機構銀行存款準備金率1個百分點，魯政委稱今年仍有降準空間，預計會在0.5至1.5個百分點，仍然會以置換MLF（中期借貸便利）的方式。他續指，此次降準標誌著自2016年10月以來，央行實施的全面貨幣緊縮政策告一段落，目前到了維穩的階段。這一舉動一方面降低了小微企業融資成本，同時為通過降準替換掉MLF。

魯政委稱，新任人行行長易剛對利率和匯率市場化上有新思維，他認為其上月在博鰲論壇上指「央行不會干預長期匯率」是指不設中間價，並非說匯率不需要調控。魯政委認為有三點可用以預測匯率走勢的考察標準，即美元走勢、中國經濟自身發展情況以及國際資本流動政策。他續稱，目前美元仍在熊市通道中，貶值是目前大趨勢，而人民幣將會有升值空間；國內貨幣市場利率在高位穩定了，中美利差不會為人民幣提供持續升值的動力；而全球央行正採取均衡管理的策略。

文：鄒舒惠

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