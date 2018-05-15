〈A股納MSCI〉A股入摩的另一話題：有機會可以放空陸股了

A 股入摩話題正持續延燒，而在中國 A 股於 6 月納入 MSCI 大型指數後，市場分析師直言，雖然 A 股入摩能為 A 股帶來新資金活水的利多，但另一方面，現在市場若想要放空中國股票，也是變得容易一些。

《彭博社》報導，再過短短數週，6 月份與 MSCI 掛勾的約莫 1.9 兆美元指數追蹤資金，即將開始參與中國股票。但是另一方面，與美國或歐洲每日占 2 成交易額的借券水準相比，借券這樣的股市操作在中國股市幾乎是不存在，投資人想要避險或做空人民幣計價股票的投資者，其實面臨著巨大障礙。

陸股投資人至多可以利用港股連結，但僅有香港交易所特定會員可以透過機制借入和借出股票。託管銀行、大多數機構資金用來結算資產的企業通常不在該名單上，所有空頭訂單都會被標記，且每一檔股票每日上限 1%。

交易所數據顯示，過去一個月，海外投資者不曾透過港股連結，賣空單一檔上海或深圳股票。

香港對沖基金 Oasis Management Co. 投資長 Seth Fischer 表示，「在中國賣空最大的問題是股票缺乏可借入性。但是在 A 股入摩後，可能有助改善可借入性。」

雖然在中國逐步向國際投資者開放金融市場，借券的需求即可能提高 (對沖基金用來保護部位或在價格走跌時投機操作的重要工具)，但因為缺乏可借貸的股票，迄今透過股市等官方渠道進行賣空的投資操作，事實上仍然相當受限。

由於 2015 年中國股災部分歸咎於賣空操作，使得賣空操作在中國聲譽不佳，當時官方出手實施限制賣空的相關措施，類似 2011 年歐洲主權債務危機高峰時，法國、義大利、西班牙和比利時為了降低波動率而做的措施。

中國對衍生品和賣空的限制，意味著潛在國際投資者將難以避險，而中國當局也正從多方面加速資本市場改革，過去幾個月，中國開始討論雙重股權，計畫導入中國存託憑證 (CDR) ，放寬投資者購買港股的限制，並稱將增加與倫敦其他股票交易連結，開放本地證券合資企業所有權給華爾街，這對有借券需求的投資者來說，是一個看漲的跡象。

亞洲證券業和金融市場協會（Asia Securities Industry＆Financial Markets Association）股權交易部門主管 Lyndon Chao 表示，「自 9 月迄今，我們看到了北京當局態度的重大轉變，中國顯然有意願開放本地資本市場，吸引海外投資並讓中國與全球各國競爭，現在門看起來已經敞開。」

賣空可以讓市場更有效率，也有助檢查企業管理，例如香港。另外，賣空也是資產管理產業的另一項收入。基金管理人通常會出借高達 1/3 持股，取得費用和抵押的收益。借入股票者支付的金額對該基金的收益有所貢獻，提高其收益率，根據 IHS Markit 數據，去年亞洲股市的貸款產生了 11 億美元的營收。

摩根大通計畫擴大股權研究團隊，涵蓋至少 50% 中國企業。ASIFMA 的 Chao 說，「A 股入摩是催化劑，最終當更多資產經理人、保險商和養老基金都開始買進 A 股的時候，市場就會機構化，借券的供給量也會開始增加。」