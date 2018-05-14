【港股解碼】首季虧損卻暴漲三成，名仕快相的魅力何在？

富有“自助照相亭第一股”盛名的名仕快相(08483-HK)，是港股市場里獨特的存在。作為港股市場中唯一做數碼快相機的運營商，名仕快相儼然成為了創業板中閃亮的一顆星。近來該公司更是獨領風騷，今日暴漲三成逼近1港元，被資金如此看好，其魅力在哪？

上市開支拖後腿

名仕快相為自助數碼快相機運營商，該企業在香港及廣東省分別營運自助數碼相機業務，旗下品牌主要有“名仕快相”以及“名仕富美”。該公司以公開發售超購近34倍的好成績，於2月28日登陸港股市場。

上市不到一個月的時間，名仕快相公布其2017年報，卻出現了收益下滑，業績盈轉虧的窘境。2017年度，公司收益減少2.03%至4649.1萬港元，股東應占虧損348.6萬港元，上年同期錄得純利597.6萬港元。公司將收益減少歸咎於位於香港及廣東省的數碼快相機產生的交易數目輕微減少。面對348.6萬港元的虧損，公司表示，除2017年度產生的約778.2萬港元的非經常性上市開支，公司擁有人應占溢利較2016年度增加約30.22%。除去收益和純利以外，公司於2017年的毛利率約44.11%，反較2016年度的43.85%略有提升。整體來看，除了由上市開支引起的虧損，公司運營整體沒有什麼大問題，而事實也正是如此嗎？

5月10日，名仕快相公布2018年第一季度業績，實現收益1248.3萬港元，同比增加8.13%；公司擁有人應占虧損570.3萬港元，同比增加約91.7%。公告稱，收益增加乃由於數碼快相機所產生交易數目輕微增加。虧損增加主要源自2018年一季度及2017年同期分別產生的一次性上市開支約778.9萬港元及434.8萬港元。很顯然，上市開支的陰影名仕快相並未擺脫，也不知何時能夠擺脫。除去上市開支以外，名仕快相的未來在哪里？又是什麼使其一季度同比大虧91.7%的名仕快相今日炒高三成呢？

仍有擴張潛力？

就所營運自助身份證明照片數碼快相機數量及市場份額而言，名仕快相為香港及廣東省自助身份證明照片數碼快相服務市場的主要數碼快相機營運商，其品牌已成為自助身份證明照片數碼快相機的代名詞。

據統計，名仕快相合計共有自助數碼快相機214臺，其中83台數碼快相機位於香港地區，多數自助數碼快相機位於中國許可證簽發當局申請中心、身份證明文件簽發當局、地鐵站、機場、外國大使館以及各大高校。這些恰好是未帶寸照卻需要辦事的人群最“剛需”的地方，證件照的定位和精准投放使名仕快相搶先佔有了市場。這也帶來一定弊端，因為名仕快相的非固定客戶來源，其收益具有一定的流動性，隨著設施陳列地點的用處而變動。

（图源：公司官网，侵删）

名仕快相指，在身份證明照片需求不斷增長的支撐下，預期自助數碼快相機及影樓兩種業務模式均將維持大幅增長。尤其是，隨著自助數碼快相機的便利及日益提升的市場感觀，估計自助數碼快相機所產生的身份證明照片服務市場收益將進一步增長。公司認為，自助身份證明照片數碼快相機業務於中國具有龐大擴張潛力。

不過值得警惕的是，在如今數碼快相機技術不斷升級的現在，越來越多的人選擇使用手機等移動端拍照記錄，而手機APP技術的成熟也在不斷的壓榨這名仕快相這類需要用相紙的公司生存空間。隨著科技越來越發達，“刷臉”成為日常，辦公電子化進程加速會使市場對於數碼相片的需求降低。這些或許都會在一定程度上影響公司未來的發展。不過現下，名仕快相仍然坐擁市場這一點，是毫無疑問的。

在季報中，名仕快相表示，擬透過在火車站及身份證明文件簽發當局的選定地點安裝新數碼快相機擴大自助身份證明照片數碼快相機網路，並升級現有數碼快相機，借此將於香港業務模式的成功複製至廣東省；透過將覆蓋面延伸至地鐵站及物色新地點進行持續市場滲透，借此維持於香港的競爭力；以及升級驗證中心及資訊科技基礎設施，以便應對預期業務增長。

今日，名仕快相報收0.9港元，全日漲幅達到32.35%。

作者：朱亦丹

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