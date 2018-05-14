傳蘋果近幾年調查特斯拉 美媒預測:蘋果會收購特斯拉

北京時間5月14日上午消息，美國財經媒體TheStreet爆料稱，蘋果近幾年兩次對特斯拉進行盡職調查。TheStreet由此大膽預測，蘋果會收購特斯拉。

TheStreet在文章中寫到，特斯拉CEO埃隆·馬斯克眼光長遠，但目前特斯拉正在産能和融資問題上掙紮，而蘋果的産品有創新性。盡管生産汽車和生産手機不同，但蘋果仍可以在生産技術和資金方面幫助特斯拉提升産能，進而獲得收入。

目前特斯拉的市值約為513億美元，而蘋果的現金儲備為2851億美元。TheStreet認為，盡管蘋果歷史上沒有過如此巨大的收購案例，但從財務角度來看，蘋果收購特斯拉是可行的。

而蘋果前CEO約翰·斯卡利(John Sculley)曾在2016年的採訪中錶示：“如果他們想，他們當然可以(買下特斯拉)，他們肯定有這個經濟能力。”

讓馬斯克接受這個交易就更容易了。關註特斯拉的分析師安頓·瓦爾曼(Anton Wahlman)錶示，馬斯克會“完全、無異議”地接受這項收購案，“哪怕收購價低於現在的市值都行”。

瓦爾曼說：“(馬斯克)想做SpaceX，那就是他想做的。他現在不需要汽車生意了。”

此外，TheStreet還提供了一個“無責任爆料”：很多了解特斯拉内情的人都在博客上和論壇帖子中說，蘋果在近幾年對特斯拉已做了兩次盡職調查，目的就是為了探尋收購特斯拉的可能性。文章稱，這個爆料“僅供參考，信不信由你”。

值得註意的是，有國内媒體在報道這一預測時，標題稱“蘋果完成對特斯拉收購的盡職調查”，而且“馬斯克願意接受買斷”。但TheStreet的這篇報道隻是基於一個“無責任爆料”所做的預測，所以國内媒體有點標題黨了……

來源：新浪科技

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