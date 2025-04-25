馬斯克將淡出DOGE 川普內閣蠢動要奪回控制權

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-25 13:58

‌



《路透社》引述消息人士報導，隨著世界首富馬斯克即將淡出「政府效率部」（DOGE），川普內閣成員已準備好採取行動，限制該部門員工的影響力，並重新掌控預算和人員配置。

馬斯克 22 日證實，他計劃將自己在川普政府的工作時間減少到每周一至兩天，以便把更多精力留給旗下飽受打擊的汽車公司特斯拉 (TSLA-US) 。

‌



DOGE 是川普上任當天經由行政命令成立的部門，在馬斯克主持下，大量縮減聯邦工作人員數量並削減赤字。這些措施不僅在普通聯邦僱員中不受歡迎，也引發了內閣部長們的不滿。

報導稱，內閣部長們認為，DOGE 人員侵犯了傳統上歸屬於他們的雇用和解雇權力，一些人其實不願意聽命於 DOGE。內閣部長們一直力爭自己能對預算決策加強控制，希望有針對性地削減開支，而不是全面削減；如果沒有馬斯克擋在那裡，他們相關行動就能更加順暢。

馬斯克淡出 DOGE 後，最重要的變化將是內閣本身權力增強。各機構負責人對於推進提案，將擁有最終決定權，從而鞏固他們在聯邦效率和支出戰略中的核心角色。

不過，DOGE 內部由馬斯克聘請來的年輕工程師，角色和責任可能被重新評估。他們的影響力可能會減弱，行動受到更嚴格的審查。

最近幾周，川普政府內部關係因為馬斯克的權力問題而變得愈加緊張。

根據《紐約時報》報導，在 3 月上旬的一次內閣會議上，馬斯克與國務卿魯比歐當面在川普面前吵起來；而 4 月在白宮，馬斯克與財政部長貝森特也槓了起來，貝森特甚至大爆粗口。

一位了解這次分歧的政府官員評論：這不是一場關於對錯的鬥爭，而是關於控制權的鬥爭。