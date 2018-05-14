中信國際電訊(01883-HK)推動澳門數碼建設 今年投資4億港元

中信國際電訊(01883-HK)旗下澳門電訊，正大力推動澳門數碼建設。澳門電訊主席辛悅江介紹，推動澳門數碼建設是集團一項發展戰略，澳門電訊作為澳門行業領導者，有責任義務為澳門發展為智慧城市作出努力，為這座知名旅遊城市帶來亮點。

澳門電訊行政總裁潘福禧補充，第一階段工作是為澳門鋪設銷網絡光纖，預期至2018年集團網絡光纖服務佔比由80%增至90%；4G建設也完成第一階段工作，用戶滲透率達90%。澳門的5G網絡服務，期望2018年底進行測試，2019/2020年推出服務，這還要視乎手機和設備商的配合。智慧城市還會配備微信、阿里支付等電子支付服務。近期集團還引入了以色列的家居安全設備應用。過去5年集團在這方面的建設已投入24億港元，2018年再投資4億港元。

中信國際電訊亦積極拓展一帶一路沿線和粵港澳大灣區業務發展。集團行政總裁林振輝介紹，至今集團在南亞和歐亞已先後作出部署，歐亞地區通信服務覆蓋範圍已達14個國家，而南亞新加城周邊國家也基本覆蓋到。至於集團2017年底推出的大灣區流動通訊服務計劃，與中國移動、CSL合作，單是澳門至今已有客戶3萬多名，提供移動套餐服務可低至98港元1G，可於大灣區內共同使用數據、話音服務。

2017年度集團電信服務收入增長5.6%，惟銷售設備及移動電話手機收入則下滑34%。潘福禧解釋，因為期內沒有新款手機銷售，但隨著2017年底推出iPhone X，以及華為、三星等新手機發售，2018年一季這方面業務已顯著反彈。

對於近期發生的中興事件，辛悅江強調，集團於美國業務相當緊慎，嚴格遵守當地法規，而集團與中興業務不多。期望中興事件能處理好，減低對中興的影響。

文：周燕芬

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