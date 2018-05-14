〈馬國變天〉投資者不愛不確定性 馬幣呈現18個月以來大跌幅

馬來西亞前首相馬哈地 (Mahathir Mohamad) 帶領的在野聯盟，成功推翻執政黨長達 61 年的霸權，新總理的競選承諾為廢除商品與服務銷售稅以及重啟燃料補貼計畫，不確定性造成市場動盪，馬幣展現 18 個月以來最大跌幅。

馬來西亞令吉，週一 (14 日) 早上下跌至 1 美元兌換 3.9865 馬幣，創下 2016 年以來最大跌幅。穆迪投資者服務公司和惠譽國際評級機構皆警告，若消費稅被取消，而政府沒有其他的收入配套措施，則政府預算將面臨風險。

INTL FCStone 的外匯交易員 Mingze Wu 表示：「該關注的關鍵水平為 4.00。馬哈迪表示，如果市場失序，他們將會介入，因此這有助於穩定市場，然而，讓投資者冷靜的唯一方法是制定新的經濟藍圖。」

馬來西亞令吉現貨價格

馬來西亞總理馬哈迪強調他將著重於擴展經濟與降低債務，他任命華人林冠英出任財長，希望藉此安撫市場，但 CIMB Group 董事長 Nazir Razak 和其他分析師表示，在政策有更明確的走向之間，股市和令吉在短期內可能會下跌。

馬來西亞股市在 4 月升至歷史高點，今年以來，全球已有超過 6 億美元的資金流入當地股市。受益於原油價格的回升，在大選前，馬來西亞令吉為過去一年來，在亞洲貨幣中表現最好的。

市場觀察人士預計，當股市重新開啟時，將面臨全面下跌，尤其是與政府相關的公司、基準指數股和與基礎建設相關公司將受拋售衝擊。iShares MSCI 馬來西亞 ETF 上週下跌 6.2％，吉隆坡綜合指數 (FTSE Bursa Malaysia KLCI Index) 則是在 4 月 19 日創新高後，已下跌 2.6%。

Maybank Investment Bank 的分析師 Suhaimi Ilias 在 5 月 11 日的報告中寫道：「由於投資者不喜歡不確定性，我們可以預測馬來西亞股票會出現一定的拋售，第 14 屆國會大選的結果是前所未見且出乎意料的。」