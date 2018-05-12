紐約匯市─美元指數連三天下跌 4月中以來 首度週線下跌

美元指數週五走低，連續第三天下跌。週線連續三週上漲後，本週亦告回檔。

美元兌大多主要外幣下跌，擴大週四的跌勢。週四，美國公布通貨膨脹數據較預期疲弱，顯示聯準會 (Fed) 不會較預期更快速升息，對美元屬小幅利空。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.2% 至 92.469，本週亦下跌約 0.1%，為 4 月中以來，首度週線下跌。

歐元上漲至 1.1955 美元，週四尾盤報 1.1917。

英鎊上漲至 1.3550 美元，紐約週四尾盤報 1.3519。

美元小幅下跌至 109.26 日元，週四尾盤報 109.40。

週四，美國公布 4 月消費者物價指數 (CPI) 上升 0.2%，低於預估的上升 0.3%，扣除食品與能源，核心 CPI 上升 0.1%，低於預估的上升 0.2%。該數據顯示 Fed 不致加速升息，美元因而受到壓力。

市場預期 Fed 今年至少升息三次，包括 3 月升息的一次。

原油價格上漲至 2014 年底以來高點，有利原油出口國經濟，尤其加拿大，美元則受到壓力。

歐洲央行總裁德拉吉今日說，歐元區需要一項財政工具，對抗未來金融危機，並維持團結。歐元區所包含的經濟體南轅北轍，西班牙債券有較高的風險溢價，德國則是歐洲成長的引擎。