〈馬國變天〉馬來西亞60年來首變天 穆迪給予「謹慎評價」馬幣走跌

馬來西亞反對黨週三創造歷史性勝選，取得國會過半數席次後，因國際信評機構對馬來西亞經濟持謹慎態度，馬來西亞貨幣令吉受到壓力走跌。

穆迪資深分析師 Anushka Shah 表示，反對黨的勝利「標示馬來西亞掀開未知的一章，因為馬來西亞自 1957 年獨立以來，從來沒有經歷政權轉移。」

高齡已經 92 歲的馬哈帝 (Mahathir Mohamad)，捲土重來，扳倒自 2009 年就領導該國的總理 Najib Razak，成為全世界最年長的國家領導人，他誓言要讓馬來西亞回歸法治。

穆迪表示，雖然他們對馬哈帝的經濟政策「知之甚少」，但對貨物稅和服務稅可能撤銷並重新引入燃料補貼等舉措感到擔憂。

Shah 表示，這樣的競選承諾「如果沒有配套措施就實施，將會導致信用負面。」這些舉動將提高馬來西亞對石油相關營收的仰賴程度，並讓政府營收基礎收窄。

在投票後，一個月令吉貨幣期貨最初大跌 2.7% 至 4.0919 兌 1 美元，爾後跌幅收斂至 2.2%。但在週四稍早亞太交易中，該價格上漲 1.3% 至 4.0218，使跌幅與投票前的價格相比剩 0.9%。

3 月下旬，令吉自 2017 年底約莫 4 令吉兌 1 美元的水準走強至 3.85，但隨著美元上漲，令吉 4 月到 5 月初走疲。