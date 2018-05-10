61年來首變天！在野陣營大選勝出 馬來西亞ETF價格大跌

馬來西亞 9 日舉行國會大選角逐 222 席次，由高齡 92 歲的前首相馬哈地 (Mahathir Mohamad) 帶領的在野陣營「希望聯盟」與另其結盟政黨共拿下 121 席，成為國會多數，終結執政聯盟「國民陣線」長達 61 年的執政。馬來西亞 ETF 價格卻因此大跌。

馬來西亞總理納吉 (Najib Razak) 所領導的執政黨意外輸掉國會大選後，終結 1957 年獨立建國以來的長期執政，iShares MSCI 馬來西亞 ETF(EWM) 的價格出現 2 年半以來最大的跌幅，交易量激增。

iShares MSCI 馬來西亞 ETF 於 9 日的價格走勢 (資料來源: 彭博)

iShares MSCI 馬來西亞 ETF 在 9 日價格下跌 6.03% 至 32.42 美元，創下去年以來的最低點，交易量躍升至 1.44 億美元，約為過去 1 年平均每日成交量的 6 倍之多。

iShares MSCI 馬來西亞 ETF 價格下跌，交易量大增。

Horizons ETFs 的美國產品開發主管 Jonathan Molchan 表示：「高於平均水平的交易量可能表示，由於政治環境的不確定性，投資者將從分配資產的角度進行重新定位。」

馬來西亞政府首席秘書宣布，配合第 14 屆全國大選，將 10 日與 11 日定成額外的公眾假日，市場將關閉，下周一恢復交易。