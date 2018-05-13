成大生物赴港猜想：H股錨定新三板估值？

成大生物董事會通過赴港上市議案，打響了「新三板+H股」第一槍。成大生物前往港交所上市需要經歷哪些流程，大概什麽時候能上市？未來H股發行又該如何定價？H股的價格波動是否會影響新三板市場上的價格？

上市時間或可預測

港交所今年2月發布《新興及創新產業公司上市制度咨詢文件》，從7個方面規定了想要赴港上市的未盈利生物科技企業的適格性。4月30日港交所新訂的《上市規則》生效，放寬了上市要求。

安信證券新三板研究團隊首席分析師諸海濱對記者表示，成大生物是一家生物醫藥制造類企業，從資質上來說沒有什麽問題，本身是遼寧成大的子公司，運作非常規範。從產品特點來看，人用狂犬病疫苗與人用乙腦滅活疫苗做得也很不錯，市場占有率很高。

諸海濱介紹，隨著上市規則的修訂，港股對新經濟的包容力度進一步加大。成大生物目前的赴港上市議案已經通過了董事會決議，一旦通過股東大會決議，正式啟動上市流程的話則需要經歷4個階段：首先要制定上市方案，聘請中介機構進行上市輔導；其次要取得中國證監會的批準，編寫招股說明書；接下來就可以向港交所遞交申請，預披露招股說明書，回答聯交所提問等待聆訊；全部通過之後，就可以進入發行階段了。

諸海濱表示，成大生物最終成功上市所需時間沒有確切答案，不過香港資本市場還是比較歡迎生物醫藥公司的，理論上不會等待太久，也許半年左右。

服務企業境外上市的信達國際提供的報告顯示，港交所於2014年起簡化了首次公開招股審批流程，申請上市的企業如果準備充分，從提交上市申請到成功掛牌上市可在4至6個月時間內完成。

有助於企業估值修覆

港交所的數據顯示，2017年IPO募資額排在全球第三，僅次於紐交所與上交所。全國股轉公司與港交所簽署了合作備忘錄，為中小企業赴港上市提供了標桿，並為企業理性選擇提供了幫助。

類似成大生物的生物醫藥企業在新三板上還有很多，例如君實生物、仁會生物等。成大生物在新三板的市盈率目前是14.5倍，而港股生物醫藥板塊公司估值都比較高，平均估值50倍左右，中位數也在20倍左右。成大生物若成功登陸港交所，其股票定價及估值可為新三板其他生物醫藥公司提供參考。

諸海濱認為，從歷史經驗來看，多數H股價格低於A股同類公司，但是近兩年來金融、地產板塊H股曾一度高於A股。這也說明，無論是「新三板+H股」還是「A+H」，都有助於估值互相引領和傳導。而且港股的投資人整體相對成熟，未來成大生物H股價格或會比新三板股價高一些。“有價格標桿是件好事。”諸海濱稱。

不過，新三板的生物醫藥企業想要去香港上市也不是一件簡單的事情，尤其是還沒有收益或盈利的企業，除了要證明具備必須至少有一只核心產品已通過概念階段、上市前最少12個月一直從事核心產品的研發等7個特點以外，還要滿足一系列額外上市規定及股東保障措施，例如市值至少15億港元、上市前最少兩個會計年度一直從事現有業務等。因此，新三板公司想要赴港上市，需要聘請專業團隊做好輔導。

此外，信達證券的一位律師對記者表示，上市費用也不便宜，平均在700萬至800萬元左右，成本比較高，需要企業做好準備。「但從目前來看，不少企業還是很樂意進行「新三板+H股」的，畢竟有利於企業融資，還能向國際化邁進。最近信達國際已經與兩三家掛牌企業在談這個事情，其中一家已經簽了合同。」該律師透露。

來源：上海證券報

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