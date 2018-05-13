香港首4個月工廈註冊錄2304宗 按年升逾68%

工廈交投氣氛理想，港置工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，今年首4個月共錄得2,304宗工廈買賣註冊(數字不包括公司轉讓個案)，較去年同期1,373宗，按年升約67.8%，涉及金額約215.94億元，按年大升126.9%。

受憧憬活化工廈的氣氛所帶動，多座全幢工廈註冊易手，同時亦有多個經重建及翻新後的工廈新盤項目紛紛推出，並進行拆售，獲大量投資者及用家承接，傳統工廈區份葵涌/青衣、荃灣區最受市場注目，錄得多宗大手成交，另外大角咀亦有矚目新盤推出，帶動工廈交投氣氛暢旺。

荃灣區錄501宗 帶動大市氣氛

若按地區劃分，交投氣氛暢旺的地區包括: 荃灣區今年首4個月累計錄501宗，較去年同期記錄212宗大升136.3%，涉及約51億元，其中最矚目項目為荃灣W212，單一項目合共錄得218宗註冊成交，帶動區內交投氣氛。而葵涌/青衣區累計註冊錄465宗，較去年同期326宗按年升42.6%，涉及約21.65億元; 另外九龍灣亦累計錄307宗，較去年同期97宗大幅上升216.5%，涉及約11.32億元。

若按金額劃分，500萬元以下工廈物業錄得1,546宗註冊，佔整體工廈註冊量約67.1%，同時亦較去年同期968宗，按年升逾59.7%，反映細銀碼的工廈續主導市場交投。

此外，較受注目的億元成交則錄得13宗，按年同期增加10宗，而首4個月矚目大手成交登記包括：荃灣永南貨倉大廈全幢於1月份以21.6256億登記售出、觀塘業發工業大廈地下至8樓以約16.2億元售出，及觀塘英亞工廠大廈1至4樓A-B室亦以13.225億元登記易主。

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