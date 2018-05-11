中華電499元促銷方案至15日止不延長 將加速辦理流程

針對中華電信 (2412) 推出 499 元促銷方案，引發全台搶辦人潮，中華電信今 (11) 日由董事長鄭優率領總經理謝繼茂、行通分公司總經理陳明仕、行銷處副總經理林文智親上火線表示，提出改善方案；不過鄭優也強調，此次是短期促銷活動，因此 5 月 15 日截止日到期將不會延長。鄭優表示，當初考量是因為母親節檔期特別規畫的短期促銷，但沒想到引起這麼大反應，截至今日第三天，中華電信特別受到消費者青睞。鄭優表示，為後續幾日可讓民眾順利申辦，中華電將採取下列措施：首先，門市業務分流，依照申辦性質由不同櫃台處理，包括須解約繳納違約金、購機等業務，讓處理起來更快；而部分門市將延長營業時間；而中華電信也已請第二線同仁至門市支援。



針對大批人潮湧入，是否將影響既有上網速度品質而導致網路塞車？陳明仕表示，中華電信去年基地台建設成長約四成，今年截至目前為止，基地台建設成長至少三成，加上中華電信擁有最大頻寬下，有信心上網品質將可穩定。