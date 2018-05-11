中華電4月EPS0.42元 前4月EPS1.55元 499元方案引爆全台申辦人潮

中華電信 (2412)4 月合併自結營業收入為 173.1 億元，營業成本及費用為 132.3 億元，營業淨利為 40.8 億元，稅前淨利為 41.2 億元，歸屬於母公司業主淨利為 32.5 億元，每股盈餘(EPS) 為 0.42 元。與第二季財測相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率符合預期。累計前 4 月每股盈餘 (EPS) 為 1.55 元。截至 4 月底止，光世代寬頻用戶數為 356.7 萬戶，60Mbps 以上的客戶數 190.9 萬戶，其中，100Mbps 以上客戶亦達 133.1 萬戶。MOD 客戶數達 172.7 萬戶。行動上網客戶持續成長，達 861.1 萬戶，帶動行動加值占行動服務營收比重達 60.1%。
至於中華電信祭出 499 元吃到飽專案，造成中華電信各門市大排長龍，業者預估，中華電信可望拿下 5 月全台申辦量約五成市占、至少 20 萬用戶，進一步帶動中華電信今年行動用戶重返成長軌道。
儘管電信三雄都推出 499 元上網吃到飽，不過由於中華電信是網內最大網，用戶人數高達 1041 萬，相較台灣大 (3045) 及遠傳 (4904) 超過 700 萬用戶，網內互打免費誘因高，使得此次 499 元方案中華電信門市申辦人潮遠高於台灣大及遠傳；而電信三雄此次 499 元吃到飽方案，縮小與新進業者如亞太電信 (3682) 及台灣之星的差距，部分消費者也回歸電信三雄懷抱，壓縮新進業者生存空間。
至於中華電此次希望「以戰止戰」出招，成功的行銷手法，逼出全台申辦人潮，甚至有網友戲稱為「499 之亂」，比先前搶購衛生紙還瘋狂。
中華電信 (2412)4 月合併自結營業收入為 173.1 億元，營業成本及費用為 132.3 億元，營業淨利為 40.8 億元，稅前淨利為 41.2 億元，歸屬於母公司業主淨利為 32.5 億元，每股盈餘(EPS) 為 0.42 元。與第二季財測相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率符合預期。累計前 4 月每股盈餘 (EPS) 為 1.55 元。截至 4 月底止，光世代寬頻用戶數為 356.7 萬戶，60Mbps 以上的客戶數 190.9 萬戶，其中，100Mbps 以上客戶亦達 133.1 萬戶。MOD 客戶數達 172.7 萬戶。行動上網客戶持續成長，達 861.1 萬戶，帶動行動加值占行動服務營收比重達 60.1%。