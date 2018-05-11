中華電4月EPS0.42元 前4月EPS1.55元 499元方案引爆全台申辦人潮

中華電信 (2412)4 月合併自結營業收入為 173.1 億元，營業成本及費用為 132.3 億元，營業淨利為 40.8 億元，稅前淨利為 41.2 億元，歸屬於母公司業主淨利為 32.5 億元，每股盈餘(EPS) 為 0.42 元。與第二季財測相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率符合預期。累計前 4 月每股盈餘 (EPS) 為 1.55 元。截至 4 月底止，光世代寬頻用戶數為 356.7 萬戶，60Mbps 以上的客戶數 190.9 萬戶，其中，100Mbps 以上客戶亦達 133.1 萬戶。MOD 客戶數達 172.7 萬戶。行動上網客戶持續成長，達 861.1 萬戶，帶動行動加值占行動服務營收比重達 60.1%。



至於中華電信祭出 499 元吃到飽專案，造成中華電信各門市大排長龍，業者預估，中華電信可望拿下 5 月全台申辦量約五成市占、至少 20 萬用戶，進一步帶動中華電信今年行動用戶重返成長軌道。



儘管電信三雄都推出 499 元上網吃到飽，不過由於中華電信是網內最大網，用戶人數高達 1041 萬，相較台灣大 (3045) 及遠傳 (4904) 超過 700 萬用戶，網內互打免費誘因高，使得此次 499 元方案中華電信門市申辦人潮遠高於台灣大及遠傳；而電信三雄此次 499 元吃到飽方案，縮小與新進業者如亞太電信 (3682) 及台灣之星的差距，部分消費者也回歸電信三雄懷抱，壓縮新進業者生存空間。



至於中華電此次希望「以戰止戰」出招，成功的行銷手法，逼出全台申辦人潮，甚至有網友戲稱為「499 之亂」，比先前搶購衛生紙還瘋狂。