洗錢風險管理等缺失遭罰200萬元 京城銀聲明已改善

京城銀 (2809) 因辦理洗錢防制申報、金融商品上架前審查作業、了解客戶程序及辦理客戶洗錢風險等級評估、持續監控作業等缺失，有違反法令及有礙健全經營之虞，遭金管會開罰 200 萬元。京城銀昨深夜發出聲明指出，已改善。金管會指出，銀行要針對「存款警示戶」及發生「負面新聞」的客戶，建立相應的洗錢風險管理措施，但京城銀在作業上，並未建立。另外，如曾發生賄賂、貪汙等不法所得的客戶本人或關係密切、利益相關之人，若已有負面新聞出現，也應納入銀行風險評估資料庫。



金管會表示，京城銀有行員也未將客戶投資風險的屬性評估結果，再請客戶確認，就直接受理其申購金融商品，且去年該行也曾有過相同缺失，屬於累犯，此次加重處罰，各處 120 萬元、60 萬元罰鍰。



不僅如此，金管會也提，加上京城銀未依規定，向法務部調查局申報大額通貨交易，違反洗錢防制法，開罰 20 萬元，因此這次加總共罰 200 萬元。對此罰責，京城銀昨深夜發出聲明表示，已採取相關改善補正措施並加強落實。



另外，金管會說，中信金 (2891) 旗下中信銀行資歷約 10 年某行員，從 105 年 7 月 14 日至 106 年 7 月 21 日，利用職務之便，盜用其他買家匯款資料，騙取賣家出貨超過 100 筆，金額 39 萬元，為歷年首見，以依銀行法規定，予以糾正，並命令解除該行員職務，5 年內不能回到金融圈。

