〈新興市場資金逃〉新興市場漲勢只是「中斷」而不是「結束」？

新興市場資金外流在上週加速上升，股票基金面臨近一年來最嚴重的資金出走，債券基金則是連續第 3 週遭撤資，為 2016 年末以來最長的。但部份分析師認為，這一波不利情況，只是「打斷」新興市場的漲勢，而不是「終止」。

由於投資人擔心聯準會 (Fed) 可能加速升息步伐，引領美元復甦，以及 10 年期美債持續徘徊在 3% 左右的高水平，皆加大對新興市場造成的壓力。自 4 月初以來，MSCI 的新興市場貨幣指數下跌超過 2％，發展中國家股、債市亦紛紛走低。

MSCI 的新興市場貨幣指數股底反彈

Capital Economics 資深經濟學家的 William Jackson 在周四 (10 日) 提醒客戶：「僅管新興市場的金融市場今天已漸漸穩定下來，但與過去 18 個月和聯準會政策有關的拋售相比，過去幾週的動盪相對較大。」

FTSE 新興市場指數從 1 月初高點下跌超過 10%

雖然連續 4 天上漲，但仍比 1 月底高點下跌超過 10%，而摩根大通的新興市場債券指數 (EMBI) 以連續 10 個交易日下滑。雖然許多分析師預測新興市場的暴跌，很快就會消退，但過去幾週的動盪，降低了投資者對以新興市場為主的共同基金和 ETF 的興趣。

數據提供商 EPFR 指出，截至 5 月 9 日的一週，新興市場股票基金資金外流 16 億美元，為 2017 年 8 月以來最大的量。而受到廣泛關注的「全球新興市場」基金受到的衝擊最為嚴重，投資者在此撤回了 11 億美元，為 2016 年 12 月市場動盪以來，最大的每周流出量。

投資者從新興市場債券基金中撤回了 21 億美元，連續第 3 週出現資金流出，也是自 2 月份以來最慘的一次，而自 4 月中旬以來，新興市場債券基金已出現超過 40 億美元的資金外流。

阿根廷為新興市場動盪的中心，該國政府請求國際貨幣基金組織 (IMF) 伸出援手，欲挽救今年已大跌近 18％的阿根廷比索。土耳其為另一個遭受打擊的國家，該國經常帳戶赤字嚴重。

但許多分析師仍樂觀地認為，這是新興市場漲勢的「中斷」，而不是「結束」，他們指出目前發展中國家的經濟增長強勁，而比起 2013 年聯準會計劃結束量化寬鬆計劃造成的「削減恐慌」時期，現在他們的經常帳戶赤字較低。

摩根大通分析師在報告中指出：「新興市場的基本面與估值的改善，以及市場對第 2 季已開發市場增長反彈的預期，令我們保有希望，認為過去 1 個月出現的新興市場修正，將增加市場機會。」