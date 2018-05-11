梅克爾：歐洲不能再指望美國提供軍事保護 必須「掌握自己的命運」

德國總理梅克爾說，歐洲不能再指望美國的軍事保護，必須「掌握自己的命運」。

此前，美國總統川普提出「美國優先」的外交政策，聲稱在北約中，歐盟的支出太低。

梅克爾表示：「美國會無條件的保護我們，這已經不是現狀。相反，歐洲需要將自己的命運掌握在自己手中。這是未來的任務。」

梅克爾說，許多重大的全球衝突正在「歐洲的家門口」發生。她對以色列和伊朗兩國在敘利亞開戰表示擔憂。她說，雖然歐盟國家在防務合作方面取得了進展，但這一努力仍處於「初級階段」。

這不是梅克爾第一次表達對美國的失望。去年 5 月西方七國峰會後，梅克爾就曾表示："那個完全可以信賴其他夥伴的時代已經部分地成為過去，過去幾天我對此有了切身體會。我們歐洲人必須將命運掌握在自己的手裡。"

近日，川普宣布美國退出伊朗核協議。而歐盟與川普意見相左。

在川普宣布退出伊朗核協議後，德法英三國首腦發布聯合聲明稱，川普決定退出伊朗核協議的行徑令人感到遺憾。 強調我們將繼續恪守現存伊朗核協議。 我們呼籲所有各方本着負責任的精神，致力於全面實施伊朗核協議。 呼籲美國避免採取那些會妨礙到其他所有方面全面實施伊朗核協議的行為。

事實上，在川普決定退出伊核協議前，梅克爾親自前往美國，希望能夠勸說川普留在協議中。

梅克爾當時表示，雖然這筆協議「並不完美」，但她表示這是「更大的中東局勢的一部分」。她並補充說，簽署方將繼續參與「非常密切的會談」，以試圖維持該交易。