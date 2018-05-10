大師說話了！前Fed副主席費雪：美元走強 新興市場需快點因應

前聯準會副主席 Stanley Fischer 週三 (9 日) 表示，他對近期市場動盪的影響速度感到驚訝，在美元走強和美國升息之下，不利條件襲捲了新興市場，他認為新興市場應盡速做出反應。

Fischer 接受《CNBC》採訪表示，這件事發生得比他預想的要快得多，現在已看到一些新興國家正在陷入困境邊緣，恐怕將不得不採取更強而有力的政策措施。

聯準會 (Fed) 正逐步提升基準利率，從 2015 年 12 月以來，已進行 6 次升息，3 月份聯邦基金利率上調至 1.5%-1.75%，而華爾街幾乎可以肯定，聯準會將在 6 月時再度升息 1 碼。

根據 Factset 數據，美元指數在 2018 年前 3 個月下跌 2.1%，但近期一改疲弱狀態，自 4 月中旬以來，已飆升 3% 以上，週三 (9 日) 美元指數收在 93.02。

過去一年美元指數走勢

美元走升和美債殖利率攀升，對新興市場而言是雙重打擊，當地貨幣變得疲弱，借貸成本增加，以美元計價的債務，償還壓力提升。

Fischer 曾擔任國際貨幣基金組織 (IMF) 的副總裁，他認為部份國家應盡速採取行動，他表示，只要這些政府有所做為，而 IMF「有發揮其支持作用的角色」，情況就可以穩定下來。

他說：「它會變得穩定嗎？這需要很多人在正確的時間點做正確的事情，而對於當中許多人來說，時間很緊迫。」

國際金融協會 (IIF) 表示，烏克蘭、中國、阿根廷、南非和土耳其面臨風險的應變能力最低，這些國家的融資需求很高，貨幣儲備水平相對較低，並且相關機構和商業環境較弱。舉例來說，阿根廷總統 Mauricio Macri 已被迫向國際貨幣基金組織 (IMF) 求援 300 億美元，以抑制該國比索持續下跌。

而 IIF 報告指出，俄羅、斯捷克、哥倫比亞、巴西和菲律賓面臨的風險較小，本週早些時候，聯準會主席鮑威爾 (Jerome Powell) 在也談到了新興市場的狀況，他認為這些經濟體可以安然度過美國升息的過程。

今年 1 月份時，IMF 在全球經濟報告中，重申去年秋季提出的警告，即近年來屬於投資等級但評級較低的公司債，占比正顯著增加，並指出一些新興市場的非金融企業債務也快速增長。隨著聯準會持續實施貨幣正常化政策，環境對新興市場而言變得更不利。

10 年期美債殖利率在 9 日再度衝破 3% 關卡，收在 3.008%，摩根大通執行長 Jamie Dimon 本週指出，投資者應該為 10 年期美債殖利率達到 4％有所準備，波動性可能增加。