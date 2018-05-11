美債殖利率曲線2007年以來最平 分析師：還有更扁平的空間

美國 4 月通膨率低於預期以及債券標售的強勁需求，增強投資人擁有長期債券的信心，周四 5 年和 30 年期美債殖利率曲線下降至 2007 年 8 月以來的最低水平。

美債殖利率曲線在 CPI 公布後下跌至 2007 年 8 月以來新低。（來源：Bloomberg）

5 年期和 30 年期美債殖利率利差縮小逾 4 個基點，為 2 月以來最大幅度，跌破 4 月創下的歷史低點 27.7 個基點；2 年期和 10 年期美債之間的殖利率利差也縮小，呈現牛市趨平的走勢。

美國 4 月通膨在最近幾個月加速成長後緩和下來，核心消費者物價指數（CPI）年增率為 2.1%，較 3 月上漲 0.1 個百分點，低於預期。

或許在此部分原因下，美國財政部 170 億美元的 30 年期債券拍賣需求良好，債券發行金額創下美國史上規模最大紀錄。

Guggenheim Partners 投資長 Scott Minerd 表示，殖利率曲線扁化的牛市走勢顯示通膨並非問題，但這不會阻擋聯準會（Fed）今年繼續升息三次的路線。

債券殖利率曲線扁平化走勢雖已持續一段時間，但還有空間更加扁平。BMO Capital Market 的策略師表示，5 年和 30 年期債券殖利率利差低於 30 個基點顯示，未來「明確路線」將進一步縮小到 20 至 25 個基點。

債券殖利率曲線出現倒掛，歷史經驗通常是處於經濟衰退之前，投資人和聯準會官員對此一直提高警戒，但債券交易商將年底前還有兩次以上的升息預期反應在價格上，押注決策官將堅持緊縮路線。

30 年期美債殖利率周四下跌約 5 個基點，來到 3.111%，跌勢大於其他年期的美債 ，為近一個月來最大跌幅。