小摩：10年期美債殖利率恐輕鬆破4% 但不必恐慌

摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 週二表示， 美國經濟增長和通貨膨脹加快，可能足以讓美國聯準會 (Fed) 升息的步伐超過預期，因此投資人最好預做準備，美國國債殖利率可能輕易突破 4%。

戴蒙在接受《彭博電視》採訪時表示，如果美國升息腳步高於預期，將會帶動 10 年期國債的殖利率攀高，很容易就來到 4%，人們該做好準備。

雖然殖利率突破 3% 以上，可能帶來市場動盪，但戴蒙認為，投資人不必為此過於恐慌，只要利率上升是因為經濟良好，這就只是回到「正常化」。

戴蒙預計債券殖利率將攀高 (圖表取自彭博)

週二美債的殖利率集體攀高，10 年期國債最高來到 2.983%，再一次逼近 3% 警戒線；2 年期殖利率最高觸及 2.513%。

戴蒙同時警告，美國現在每季債務增長高達 4000 億美元實在過多，加上其他央行減少債券購買，可能導致市場更多波動，並以一種人們不完全了解的方式走高。

戴蒙認為，之所以難以預測，在於先前的 QE 規模是前所未見的，因此我們從未見過這種逆轉情況，不知道會對資產帶來何種衝擊。

其他投資大佬的看法不像戴蒙這麼激進。「債王」格羅斯 (Bill Gross) 上週表示，他預計今年接下來的時間，殖利率會在 2.80%-3.15% 之間盤整。PIMCO 主管 Dan Ivascyn 上個月更表示，當前距債券熊市還早，如果殖利率升過 3%，可能是買入機會。