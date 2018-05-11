創紀錄新高！美國四月聯邦預算盈餘達到2140億美元

美國國會預算辦公室表示，美國 4 月創下史上最大月度預算盈餘，反映出經濟活動較去年同期更為強勁。

美國財政部周四在其月度預算報告中稱，4 月的收入總計為 5100 億美元，比去年同期增長約 12％。而支出增長 8.4％，至 2960 億美元。月度盈餘為 2140 億美元，創 1968 年有紀錄以來新高。

上月，個稅幫助美國聯邦政府收入增加了 3140 億美元。

在歷史上的 4 月，聯邦政府通常能實現預算盈餘。4 月是美國的報稅截止日。許多納稅人選擇在截止日時繳納稅收。CBO 在 5 月 7 日的一份報告中表示，經濟擴張和收入增長可能會在 4 月幫助聯邦政府增加收入。

美國財政部稱，總體而言，本財年前七個月，聯邦政府赤字從去年的 3440 億美元擴大至 3850 億美元。

根據 CBO 的數據，川普的減稅法案預計將使本財年的財政赤字達到 8040 億美元（2017 財年為 6650 億美元），併到 2020 年增加至超過 1 兆美元。川普政府表示，減稅將通過更快的經濟增長「為自己買單」。

勞動力市場表現強勁，美國的工資小幅上漲。 4 月，美國的招聘活動十分強勁，失業率自 2000 年以來首次下降至 4％以下。而工資略有下降，表明勞動力市場仍然不足以刺激通膨。