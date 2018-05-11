〈財報〉加密貨幣業績助益 輝達EPS狂刷歷史新高

輝達 Nvidia (NVDA-US) 週四 (10 日) 公佈財報，儘管圖形晶片 GPU 製造商輝達表示業務核心還是視頻遊戲用戶，但過少的雲端客戶使輝達 Q1 財報蒙上陰影，輝達週四 (10 日) 盤後股價下跌 2.91% 來到每股 252.55 美元。

PC 還是電玩的未來 / 圖：輝達

過往的輝達是以生產圖形晶片 GPU 聞名，但現在輝達也涉及人工智慧、自動駕駛汽車、和數字貨幣挖礦等領域，而投資者近期最關注的是輝達在雲端市場的業績表現。

輝達基於 GAAP 會計原則 Q1 財報顯示：

營收年增率為 65%，至 32 億美元。

電玩業務年增率為 68%，至 17.23 億美元。

數據中心業務營收年增 71%，來到 7.01 億美元，低於分析師預期的 7.03 億美元。

加密貨幣業務營收為 2.89 億美元，佔總營收的 9%。

EPS 每股純益達 1.98 美元，創下歷史新高。

據了解，分析師原本預計加密貨幣業務營收應該落在 2 億美元，而目前輝達 Q1 加密貨幣業務的營收是達到 2.89 億美元，超越市場預期，該業務過高的營收數字'正令市場擔憂，輝達可能過度依賴這類波動較大的業務，最後導致股價盤後下滑。

輝達財務長 Colette Kress 也提道，預計下季加密貨幣營收落在 1 億美元水位，應下滑 65%，「在本季度初期的供應緊張情況正在緩和，遊戲玩家開始能以合理的價格獲得新晶片」。然而，消息公佈後加密貨幣大跌。

輝達股價於加密貨幣一起跌 / 圖：雅虎金融

輝達 Nvidia 今年股價已經上漲 34.4%，週四也宣布他們觸及歷史新高的每股 260.50 美元。

Moor Insights & Strategy 分析師 Patrick Moorhead 提道，並不擔心數據中心的收入低於預期，因為雲端客戶通常較大，且購買模式「非常集中」。

數據中心業務強勁 / 圖：輝達

執行長黃仁勳提道，「輝達的電玩業務核心，業績表現還是非常強大，受壓迫的需求量還是相當可觀的，我相信玩家們有望近期購入新的 GeForce 型號」。