關鍵零組件商火災！福特、通用、寶馬等部分產品恐停產

由於美國汽車大廠福特 (F-US) 旗下一間供應商工廠發生火災，造成福特零組件供應不足，被迫停產其最暢銷、獲利最豐厚的 F-150 皮卡。不過，受衝擊的恐怕不止福特。

通用汽車 (GM-US) 和寶馬汽車 (BMW) 的高階主管也正在試圖判定，需要多長時間才能讓其某些車型恢復正常生產，因為這些汽車大廠在這間供應商發生火災後，也面臨零組件短缺問題。

「BMW 正在努力為這些零組件開發替代來源。」BMW 美國公司通訊主管 Kenn Sparks 說，「南卡羅來納州的 BMW 工廠擁有部分零件庫存，但在供應鏈穩定之前，X5 和 X6 車型生產可能會暫時中斷。」

在密蘇里州 Wentzville 的通用汽車工廠，就在聖路易斯郊外，也遇到相同的狀況。該汽車製造商已經暫停生產全尺寸的廂型車。

與此同時，飛雅特克萊斯勒 (FCAU-US) 表示，旗下的克萊斯勒 Pacifica Minivan 的部分產品也受到影響。

由於某些車型的特定零組件僅由 Meridian Lightweight Technologies 獨家製造，因此這 些汽車製造商的生產受到了阻礙。且因 Meridian 製造廠大部分已因火災損壞而崩毀，部分車型的生產受到影響。

福特已經完全停止生產 F-150 和 Super Duty F 系列皮卡車。它正與 Meridian 合作，同時還與其他供應商聯繫，討論如何讓關鍵零組件重啟生產。在此之前，製造流程被迫停止或減緩。

「對於汽車製造商來說，這問題很嚴重。」一位汽車產業高管說，「零件短缺很可能會在幾周週內解決，在此之前，能做多少就做多少。」

與 2011 年襲擊日本的海嘯沖毀了幾家汽車零組件供應商相較，Meridian 對最終裝配線的影響並不大。不過，這提醒人們，如果單一供應商為某些汽車製造商製造特定零件，一旦其工廠嚴重受損，可能會削弱生產線。但問題的另一個事實是：檯面上沒有太多的供應商能使用鎂鑄造來製造模製零件。

汽車研究中心副總裁 Kristin Dziczek 表示：「鎂鑄造業並不是一項巨大的業務，因此沒有太多的容量能夠立刻進入並開始生產零組件。」