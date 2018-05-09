市場充滿不確定性 高盛跳上「現金是王道」的列車

《Marketwatch》報導，許多華爾街企業，認為當前的市場環境，使股票和債券都充滿不確定性，無法提供良好投資機會，因此他們寧願手持多一點現金，高盛將現金的短期 3 個月評級升至「優於大盤」，並將債券降為「減持」。

高盛股票策略師 Christian Mueller-Glissmann 指出，對現金抱有更高的看法，是降低風險的一種行為。

他在報告中寫道：「儘管波動率已從今年高點回落，但短期內的確定性較低，因為經濟增長 / 通膨的結構惡化，以及政策不確定性仍然升高，美債一直處於壓力之下，而股票仍處於平淡的範圍。」

高盛不是第一間對現金採取看好觀點的華爾街機構，將現金評級上調的主因在於，短期政策的不確定性，包含中美貿易鬥爭與美國中期選舉。在投資組合中提升現金占比「有助於降低投資組合風險」，在相對基礎上來看，目前現金比債券更具吸引力。

1 月份時，大摩的財富管理全球投資委員會表示，多關注美元，將其視為 2018 年的關鍵資產類別之一，理由為「美國股市日益昂貴、信貸市場非常豐富以及全球利率上漲。」

股市和債市在今年都面臨挑戰，道瓊工業平均指數比 1 月份歷史新高低 8.8％，而標準普爾 500 指數則從高點下跌 7.2％。自金融危機以來，這是兩項指數落在修正區最長的時間。

另外，10 年期美債殖利率已從年初的 2.38％上升至目前的 2.98％，並在上個月呈現 4 年來首次破 3% 關卡。聯準會預期今年將持續升息，殖利率預計將因此攀升，債券價格將下降。此波連動影響，可能導致投資者拋售政府債券，推高利率，並期待未來債券的息票 (Coupon) 會增加。

10 年期美債殖利率走勢

高盛看空固定收益資產，將債券的評級降為「減持」，該公司寫道，在當前環境下，債券為較不好的對沖產品。股票方面，高盛認為，成長水平是健康的，且進入經濟衰退的風險很低，但短期內的回報有限。