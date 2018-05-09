〈每日外資外匯觀點〉美國退出伊朗核協議 美元兌日圓漲幅縮減 

美元指數周二來到 93.28，再度創下去年 12 月 27 日以來新高，匯市關注中美貿易摩擦、伊朗核問題明日凌晨提前公布結果、義大利可能面臨二次風險，澳幣、紐幣跌勢趨重。

FXStreet：美國退出伊朗核協議 美元兌日圓漲幅縮減

美國總統川普宣布退出伊朗核協議後，日圓全線上漲，美元兌日元從 109.15 下跌至 108.81，達到近期新低，但隨後美元恢復動能，回升至 109.00 附近。

美國將從伊朗核協議中撤出並重新實施制裁，法國、德國和英國對美國決定放棄 JCPOA 表示遺憾，核不擴散機制受到威脅。

美元兌日元從 100 回檔後，持續在 109 附近橫盤整理，須關注周四美國公布的 PPI 數據。

FXStreet 表示，美元兌日元若在 108.8 下方盤整，將進一步測試 108.50-108. 55，下檔支撐可能在 108.25 和 108.00；若進一步上漲，將在 109.10 附近出現直接壓力，向上壓力區間位於 109.40-109.70。

美元兌日圓近半年來走勢。

東海東京調查中心高級利率和外匯策略師柴田秀樹指出，美元近期飆升，對新興市場貨幣帶來衝擊，被視為避險貨幣的日元處於交叉貨幣地位，日元兌新興貨幣市場的強勢，正在拖累美元兌日元的走勢。

荷蘭合作銀行：歐元兌英鎊出了什麼問題？

荷蘭合作銀行（Robobank）指出，歐元兌英鎊四月中旬以來起漲，市場預期英國央行 5 月升息可能落空，歐元兌英鎊已經回吐近期漲幅，兌歐元跌破 4 月初低點。

歐元兌英鎊跌破 4 月低點。

英國首季多項經濟數據走弱，央行行長卡尼警告市場 5 月升息為錯誤預期，英鎊轉弱，但歐元走勢更為疲弱，歐元兌英鎊技術面連破月線、季線，及上升趨勢線，提防進一步轉弱。

此外，荷蘭合作銀行預期，在政治面，在英國和歐盟自由貿易協議的不確定，今年將持續讓英鎊承受壓力。