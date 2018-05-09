〈財報〉復仇者聯盟+EPS年增23% 仍無法提升迪士尼股價

迪士尼週二 (8 日) 公布財報，由「黑豹」的 13 億美元營收及其他電影作品的表現，幫助迪士尼 2018 會計年度第 2 季表現超越分析師的預期，但電視事業群似乎還有待加強。
迪士尼股價週二 (8 日) 收盤下滑 0.67% 來到每股 101.79 美元。
另一方面，迪士尼的主題公園也相當給力，在淡季還是緩慢的攀升，而更高的門票價格、新的景點、及較往年提早的復活節假期，都有助於推動營收。
迪士尼 2018 會計年度第 2 季財報數據顯示：
而在電視業務方面，迪士尼電影作品「復仇者聯盟」表現雖然強勁，抵銷部分迪士尼的電視業務困境，但是仍不能遮掩電視業務正遭受業界普遍收視率下滑的事實。
迪士尼電視業務前景仍不樂觀，觀眾量繼續下滑，拖累了有線電視部門利潤下降 4%，其中串流媒體服務 BamTech 虧損、而 ESPN 電視頻道也下滑、ABC 電視業務營收持平。而目前迪士尼一直在採取措施為電視的未來營收進行優化，其中包括推出 ESPN+，每月 5 美元的在線電視服務。
據 Box Office Mojo 稱，截至 5 月 6 日，迪斯尼佔美國國內電影市場的三分之一，這比後 3 名電影工作室的加總還大。
由於投資者對娛樂業務的競爭感到不安，特別是 Netflix (NFLX-US) 和亞馬遜 Amazon (AMZN-US) 等在線運營商更加深入這一行業後，儘管迪士尼在票房上佔據頭號地位，公司的股價在過去 3 年中基本上保持不變。
迪士尼近期也將以約 520 億美元價格併購 21 世紀福斯 (FOXA-US) 的電視和電影資產。不過，美國最大的有線電視公司康卡斯特 Comcast (CMCSA-US) 正在考慮競購這項業務。