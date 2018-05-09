〈財報〉復仇者聯盟+EPS年增23% 仍無法提升迪士尼股價

迪士尼週二 (8 日) 公布財報，由「黑豹」的 13 億美元營收及其他電影作品的表現，幫助迪士尼 2018 會計年度第 2 季表現超越分析師的預期，但電視事業群似乎還有待加強。

迪士尼股價週二 (8 日) 收盤下滑 0.67% 來到每股 101.79 美元。

迪士尼股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

另一方面，迪士尼的主題公園也相當給力，在淡季還是緩慢的攀升，而更高的門票價格、新的景點、及較往年提早的復活節假期，都有助於推動營收。

迪士尼 2018 會計年度第 2 季財報數據顯示： 營收年增率達 9%，至 145 億美元，高於分析師預估的 141 億美元。

EPS 每股純益年增率為 23%，至每股 1.84 美元，高於分析師預估的 1.70 美元。

四大部門營收年增率：

媒體及電視成長 3% 至 61 億美元、

遊樂園提高 13% 至 49 億美元、

電影增加 21% 至 24 億美元、

多媒體及消費產品成長 2% 至 11 億美元。

而在電視業務方面，迪士尼電影作品「復仇者聯盟」表現雖然強勁，抵銷部分迪士尼的電視業務困境，但是仍不能遮掩電視業務正遭受業界普遍收視率下滑的事實。

迪士尼電視業務前景仍不樂觀，觀眾量繼續下滑，拖累了有線電視部門利潤下降 4%，其中串流媒體服務 BamTech 虧損、而 ESPN 電視頻道也下滑、ABC 電視業務營收持平。而目前迪士尼一直在採取措施為電視的未來營收進行優化，其中包括推出 ESPN+，每月 5 美元的在線電視服務。

迪士尼營業毛利上一季較高 / 圖：彭博

據 Box Office Mojo 稱，截至 5 月 6 日，迪斯尼佔美國國內電影市場的三分之一，這比後 3 名電影工作室的加總還大。

由於投資者對娛樂業務的競爭感到不安，特別是 Netflix (NFLX-US) 和亞馬遜 Amazon (AMZN-US) 等在線運營商更加深入這一行業後，儘管迪士尼在票房上佔據頭號地位，公司的股價在過去 3 年中基本上保持不變。

迪士尼近期也將以約 520 億美元價格併購 21 世紀福斯 (FOXA-US) 的電視和電影資產。不過，美國最大的有線電視公司康卡斯特 Comcast (CMCSA-US) 正在考慮競購這項業務。