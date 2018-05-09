美3月份JOLTS職缺數創高 經濟學家：通膨與薪資有望成長

美國 3 月份的就業報告出爐，而空缺職缺的成長至新高水位，顯示近期招聘速度放緩，而離職速度未減。

據美國勞工部週二 (8 日) 公布的月度就業機會和勞動力周轉調查 (JOLTS) 顯示，3 月份有更多員工自願辭職，經濟學家認為將有助於推動今年工資增長的動力信心指數。

JOLTS 報告也支持通膨加速的預期，並保持美聯準會 Fed 今年至少再加息兩次的可能。美國聯準會 Fed 曾在 3 月份上調利率。

新職缺減新進人員量 / 圖：路透

紐約 MUFG 首席經濟學家 Chris Rupkey 表示，由於當前勞動力市場火熱，因此中央銀行們需要繼續努力，因為更高的工資和更高的通貨膨脹正在走上正軌。

作為勞動力需求量度的職缺量，增加了 47 萬多人，經季度調整後達到 660 萬。3 月份的職位空缺是自 2000 年 12 月以來的最高水平。

職位空缺率上升 3 個百分點至 4.2%，創歷史新高。但從 2 月份僱用率從 550 萬下降至 540 萬。3 月份和 4 月份的就業增長放緩。

專業和商業服務行業增加了 11 萬多個職位空缺。建築業增加了近 7 萬個就業機會。交通運輸、倉儲、和公用事業部門有近 4 萬個空缺職位。

3 月份每個職缺大約對應 1 位失業人士。4 月份失業率跌至近 3.9% 的低點。3 月份有約 330 萬美國人自願辭職，比 2 月份的 320 萬人多。

按平均小時收入衡量的工資增長持平，4 月份年增長約 2.6%。3 月份裁員下降 5 萬多人至 156 萬人次。