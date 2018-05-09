川普即將主持AI會議 中美競爭成焦點

本周四，川普將用一整天在白宮主持他當選以來的第三次科技大會，這次的主題是人工智慧（AI）。

在周四一整天，川普都將和矽谷巨頭們探討 AI 相關話題。其中，對 AI 技術的監管以及中美之間的 AI 競爭將會是會議的焦點。

根據議程草案，川普政府將就監管議題諮詢學界、政府官員和 AI 開發人員，以推進 AI 在農業、醫療保健和交通等領域的應用。此外，會議也將討論中美在 AI 領域的競爭。

美國資訊技術產業委員會總裁兼 CEO Dean Garfield 指出，此次會議代表着美國政府和產業界在 AI 領域建立聯繫的重要一步。

這也是川普當選以來第三次邀請業界代表召開科技會議，也是首次就 AI 專門舉行大會。前兩次討論了科技創新、稅收改革、就業、完善基礎設施建設、技術監管等議題。

中美競爭：會議將談及如何保持本土優勢

除了監管之外，此次會議將討論中美在 AI 領域的競爭。

彭博社指出，在中國大力發展 AI 技術的同時，美國並不想放棄本土優勢。議程草案說：

作為 AI 的全球領軍者，美國在推動行業和廣大公眾採用 AI 技術方面發揮着獨特作用。

根據議程草案，與會者將討論「政策，以充分實現人工智慧對美國人民的承諾」。

現階段美國在 AI 領域仍占領導優勢。

據騰訊研究院的統計，截至 2017 年 6 月，全球 AI 初創企業的數量共 2617 家，美國 1078 家，占全球 41%，中國 592 家，占全球 23%，其他國家 486 家。這說明全球在 AI 領域的新公司基本都集中在美國和中國，美國優勢明顯；而從 AI 領域的人才分布來看，中國和美國之間也仍存差距。

AI 監管：美國政府和業界目標有一致性

美國政府可能對 AI 技術的管制一度讓矽谷巨頭們充滿擔心。彭博社指出，目前，由於可能讓更多人失業，在技術發展中出現偏差以及來自中國的激烈競爭，美國 AI 業界正在面臨可能的監管。

不過，據美國媒體 Axios 報導，白宮的議程草案中的一個重要議題是「消除美國 AI 創新的障礙」。

IBM 的說客 Chris Padilla 在談到他對白宮這一表述的理解時稱：

當白宮科學和技術政策辦公室準備這次會議的時候，他們打電話告訴我的第一件事情就是：『我們傾向於讓業界創新，同時政府沒有預先管制的道路』。

一些企業也認為，現在就對 AI 進行監管為時尚早。

在微軟今年出版的一本書中，微軟總裁 Brad Smith 和負責 AI 技術與研究的執行副總裁 Harry Shum 在序言中稱：

在未來 20 年中，美國需要法律來規範企業或其他主體利用 AI 進行的令人反感甚至有害的犯罪行為。因此，我們無法在尚未理解清楚問題之前就制定法律扼殺 AI 技術；我們也不可能現在無所事事，直到 20 年後再去做事情。

市場還預計，一些企業會在會上指出符合倫理和社會責任發展 AI 的重要性。Axios 稱：

深陷用戶數據泄露醜聞的 Facebook 可能會提出發展 AI 技術的倫理問題，谷歌也可能會提出類似的問題。

IBM 和微軟等公司則將更強調自己在開發 AI 技術中的社會責任。以英特爾為例，該公司去年就推出了 AI 應用的幾項原則，包括「重新思考隱私權」以及「為人類創造更多就業機會，增進人類福祉」等內容。

Axios 指出，從目前的議程草案來看，美國政府希望對相關監管進行限制，這與業界的目標有很強的一致性。

《華盛頓郵報》援引一位熟悉周四會議的消息人士的話說，白宮目前正在考慮一套不同的政策倡議，包括公開更多的 AI 數據。許多公司長期要求美國政府，開放更多的 AI 資訊資源。

白宮透露，周四與會者將是微軟、英偉達、萬事達、福特等 38 家大企業的代表。Facebook 派出其人工智慧副總裁 Jerme Pesenti；亞馬遜派出 Alexa 項目首席科學家 Rohit Prasad。英特爾首席執行官 Brian Krzanich 也有望出席。