研究人員辛苦破解密碼 巴菲特投資術將得永生

根據 MarketWatch 分析報導，波克夏海瑟威公司上週末的股東年會，突顯了巴菲特做為一個投資人的特質。

但是隨著一年年逝去，有投資人懷疑，一旦這位 87 歲的傳奇投資人卸下公司大權，波克夏海瑟威公司股價表現會發生何種變化？

其實不用擔心。如果該股價下跌，投資人就應進場買進。

說真格的，幾年前，一項學術研究「破解」了巴菲特的投資密碼。這項研究題目為「巴菲特的初始 (Buffett’s Alpha)」，由 AQR 資本管理公司三位主管主導，這三位主管均擁有傲人的學術成果。

這項研究獲致了一套投資公式，如果在巴菲特五十年的生涯裡，機械式般追隨這套公式，將能複製出他那驚人的報酬率。

這項研究結果顯示，在後巴菲特時代，持續表現優異，並非如某些人想像，非得靠他那喜怒不形於色的智慧與遠見。必須一提的是，這並非是對巴菲特的否定，畢竟，眾多研究人員花了五十年時間，才終於破解他的密碼，已足以讓他笑傲股市。

要知酸甜苦辣，還得親口品嚐。2013 年 12 月，就在 "巴菲特的初始" 研究報告開始廣泛流傳於學術圈後不久，一位分析師寫了一篇文章，提及一家共同基金 --AQR 大型股防禦型基金 -- 使用了類似於該研究報告所獲致的公式。其後，該基金創造的報酬率，幾乎與波克夏海瑟威公司相同。AQR 基金年度報酬率為 13.7%，波克夏海瑟威公司報酬率為 13%。

一檔 ETF(iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF) 也以至少部份相同的公式進行操作，其年度報酬率亦達 11.9%。

AQR 基金，ETF 與波克夏海瑟威股票的報酬率，均打敗了 S&P 500 指數的 11.8% 報酬率。

這套能夠複製巴菲特績效的公式，非常複雜，包含了逾 12 種組成部份。但大致而言，這套公式較偏愛「低廉且安全的股票」。研究人員的這項原則係指，該股票的特質包括：具有低股價淨值比，低於平均值的波動率，高於平均速度的獲利成長，及發放大部份獲利做為股利。