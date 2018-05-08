〈綠色金融夯〉國泰世華打造太陽能分行 3大分行每年減碳44公噸

國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀行近年積極推動綠色金融，北市最大太陽能分行瑞湖分行今年試運轉，建置容量達 34.8 KW（千瓦），年發電量估約 34800 度，年省電費比重近二成；目前國泰世華銀行在全台有 3 大太陽能分行，每年減碳 44 公噸。而台北市另有兩家銀行擁有太陽能分行，分別是中國信託與台新銀行。

國泰世華銀行於 2013 年創銀行業之先，打造全臺第一家太陽能分行－高雄明誠分行，累計至今，國泰世華銀行共斥資超過 500 萬元，已擁有 3 家太陽能分行，初期以自給自足分行用電為目標，1 年可減碳 44 公噸。

國泰世華銀行的高雄明誠分行，投入成本 140 萬元，該行佔地 62 坪，於屋頂建置 80 片太陽能面板，建置容量達 20.4KW（千瓦）；2014 年再推動台南分行成為太陽能分行，成本 154 萬元，該行佔地 59 坪，屋頂建置 80 片太陽能面板，建置容量 19.2KW（千瓦）。

今年最新運轉的瑞湖分行是唯一百坪以上的太陽能分行，占地 106 坪、於屋頂建置 120 片太陽能面板，建置容量達 34.8 KW（千瓦），預計年發電量約為 34800 度，結合發電需求以及太陽能面板建置技術，一躍成為大台北地區最大的太陽能分行。

國泰世華銀行不單單是全台最大太陽光電融資銀行，更跟進設置太陽能分行，累計 3 家太陽能分行的年產電量達 83000 度，減少碳排量 44 公噸，臺北市政府產業局為積極發展再生能源，國泰世華銀行也積極將自身設置經驗予以分享。